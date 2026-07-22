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Сильнейшая за две недели вспышка произошла на Солнце
Сильнейшая за две недели вспышка произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Сильнейшая за две недели вспышка произошла на Солнце
В среду, 22 июля, зафиксирована самая сильная за последние две недели вспышка на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T11:45
2026-07-22T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В среду, 22 июля, зафиксирована самая сильная за последние две недели вспышка на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Отмечается, что вспышки регистрируются в так называемых геоэффективных солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю, но прямой угрозы пока нет.Основным фактором космической погоды продолжает оставаться крупная корональная дыра, наблюдающаяся на звезде. В связи с этим сегодня сохраняются высокие вероятности развития магнитных бурь слабого и среднего уровня. Геомагнитные индексы уже повышены, но пока находятся ниже порога магнитных бурь.Считается, что рост числа вспышек продолжится. В течение 1-2 суток возможен выход на события уровня X.Ранее сообщалось, что в ближайшее время на Земле может начаться магнитная буря из-за роста скорости солнечного ветра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе
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вспышки на солнце, солнце, космос, магнитные бури, институт солнечно-земной физики, новости
Сильнейшая за две недели вспышка произошла на Солнце
Самая сильная за последние две недели вспышка произошла на Солнце утром 22 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В среду, 22 июля, зафиксирована самая сильная за последние две недели вспышка на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Самая сильная солнечная вспышка с 7 июля зарегистрирована в 09:35 по московскому времени. Событие произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки. За последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек, тогда как еще три дня назад средний темп составлял 1–2 события в сутки", – рассказали ученые.
Отмечается, что вспышки регистрируются в так называемых геоэффективных солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю, но прямой угрозы пока нет.
Основным фактором космической погоды продолжает оставаться крупная корональная дыра, наблюдающаяся на звезде. В связи с этим сегодня сохраняются высокие вероятности развития магнитных бурь слабого и среднего уровня. Геомагнитные индексы уже повышены, но пока находятся ниже порога магнитных бурь.
Считается, что рост числа вспышек продолжится. В течение 1-2 суток возможен выход на события уровня X.
Ранее сообщалось,
что в ближайшее время на Земле может начаться магнитная буря из-за роста скорости солнечного ветра.
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