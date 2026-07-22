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Русский инженер Павел Сухой – о легенде мировой авиации в инфографике - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Инфографика
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Русский инженер Павел Сухой – о легенде мировой авиации в инфографике
Русский инженер Павел Сухой – о легенде мировой авиации в инфографике - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Русский инженер Павел Сухой – о легенде мировой авиации в инфографике
131 год назад, 22 июля по новому стилю, в семье учителя народной школы в местечке Глубокое Виленской губернии Российской империи на свет появился будущий... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T09:12
2026-07-22T09:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. 131 год назад, 22 июля по новому стилю, в семье учителя народной школы в местечке Глубокое Виленской губернии Российской империи на свет появился будущий основатель отечественной школы реактивной и сверхзвуковой авиации, выдающийся советский авиаконструктор Павел Сухой.Полет аэроплана, пилотируемого легендарным русским авиатором Сергеем Уточкиным, Павел впервые увидел гимназистом. Покоренный этим зрелищем принялся мастерить первые модели самолета прямо на чердаке своего дома.Потом будут Императорский московский университет (ныне МГУ им. Ломоносова), перевод на механическое отделение Императорского московского технического училища – единственного вуза Российской Империи, где изучались проблемы воздухоплавания. Первая мировая и военная служба прервут обучение, но в 1921 году Сухой вернется на курс. Вся его дальнейшая жизнь будет связана с конструированием воздушных машин.Доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Сталинской премии первой степени, Государственной премии СССР, Государственной премии РФ. Кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды Павел Осипович Сухой – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения"Белый лебедь" российской авиации: история Ту-160 в инфографикеОпережая время: как проходил первый полет самолета из нержавеющей стали
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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инфографика, история, праздники и памятные даты, авиация, ссср, память
Русский инженер Павел Сухой – о легенде мировой авиации в инфографике

Инфографика к 131-летию русского авиаконструктора Павла Сухого

09:12 22.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. 131 год назад, 22 июля по новому стилю, в семье учителя народной школы в местечке Глубокое Виленской губернии Российской империи на свет появился будущий основатель отечественной школы реактивной и сверхзвуковой авиации, выдающийся советский авиаконструктор Павел Сухой.
Инфографика к 131-летию русского авиаконструктора Павла СухогоИнфографика к 131-летию русского авиаконструктора Павла Сухого
Полет аэроплана, пилотируемого легендарным русским авиатором Сергеем Уточкиным, Павел впервые увидел гимназистом. Покоренный этим зрелищем принялся мастерить первые модели самолета прямо на чердаке своего дома.
Потом будут Императорский московский университет (ныне МГУ им. Ломоносова), перевод на механическое отделение Императорского московского технического училища – единственного вуза Российской Империи, где изучались проблемы воздухоплавания. Первая мировая и военная служба прервут обучение, но в 1921 году Сухой вернется на курс. Вся его дальнейшая жизнь будет связана с конструированием воздушных машин.
За свою творческую жизнь Павел Сухой создал более 50 моделей самолетов, многие из которых по дальности, скорости и высоте полетов произвели в авиастроении настоящую революцию. На самолетах марки "Су" установлено десятки мировых рекордов. Истребители, бомбардировщики, штурмовики Сухого находятся на вооружении во многих странах мира.
Доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Сталинской премии первой степени, Государственной премии СССР, Государственной премии РФ. Кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды Павел Осипович Сухой – в инфографике РИА Новости Крым.
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