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Русский инженер Павел Сухой – о легенде мировой авиации в инфографике

Русский инженер Павел Сухой – о легенде мировой авиации в инфографике - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Русский инженер Павел Сухой – о легенде мировой авиации в инфографике

131 год назад, 22 июля по новому стилю, в семье учителя народной школы в местечке Глубокое Виленской губернии Российской империи на свет появился будущий... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T09:12

2026-07-22T09:12

2026-07-22T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. 131 год назад, 22 июля по новому стилю, в семье учителя народной школы в местечке Глубокое Виленской губернии Российской империи на свет появился будущий основатель отечественной школы реактивной и сверхзвуковой авиации, выдающийся советский авиаконструктор Павел Сухой.Полет аэроплана, пилотируемого легендарным русским авиатором Сергеем Уточкиным, Павел впервые увидел гимназистом. Покоренный этим зрелищем принялся мастерить первые модели самолета прямо на чердаке своего дома.Потом будут Императорский московский университет (ныне МГУ им. Ломоносова), перевод на механическое отделение Императорского московского технического училища – единственного вуза Российской Империи, где изучались проблемы воздухоплавания. Первая мировая и военная служба прервут обучение, но в 1921 году Сухой вернется на курс. Вся его дальнейшая жизнь будет связана с конструированием воздушных машин.Доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Сталинской премии первой степени, Государственной премии СССР, Государственной премии РФ. Кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды Павел Осипович Сухой – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения"Белый лебедь" российской авиации: история Ту-160 в инфографикеОпережая время: как проходил первый полет самолета из нержавеющей стали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, история, праздники и памятные даты, авиация, ссср, память