https://crimea.ria.ru/20260722/putin-otmetil-uskorenie-dinamiki-bankovskogo-kreditovaniya-v-rossii-1157878177.html

Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России

Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России

В России наблюдается ускорение динамики банковского кредитования, в том числе ипотеки и реального сектора экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T13:48

2026-07-22T13:48

2026-07-22T13:52

владимир путин (политик)

банк

россия

кредит

ипотека

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0a/1126899524_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c62d4ca5368533cb5d98cc92562ed6d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В России наблюдается ускорение динамики банковского кредитования, в том числе ипотеки и реального сектора экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.По словам президента, объемы таких банковских портфелей растут, соответственно, увеличивается денежная масса. По состоянию на 1 июля она прибавила примерно 13% в годовом выражении.Российский лидер подчеркнул, что важнейшей задачей на данный момент является запуск нового инвестиционного цикла, стимулирование структурных изменений в отечественной экономике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионовТрудности на топливном рынке носят временный характер – ПутинРоссияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), банк, россия, кредит, ипотека