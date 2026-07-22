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Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России
Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России
В России наблюдается ускорение динамики банковского кредитования, в том числе ипотеки и реального сектора экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T13:48
2026-07-22T13:48
2026-07-22T13:52
владимир путин (политик)
банк
россия
кредит
ипотека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В России наблюдается ускорение динамики банковского кредитования, в том числе ипотеки и реального сектора экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.По словам президента, объемы таких банковских портфелей растут, соответственно, увеличивается денежная масса. По состоянию на 1 июля она прибавила примерно 13% в годовом выражении.Российский лидер подчеркнул, что важнейшей задачей на данный момент является запуск нового инвестиционного цикла, стимулирование структурных изменений в отечественной экономике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионовТрудности на топливном рынке носят временный характер – ПутинРоссияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин
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владимир путин (политик), банк, россия, кредит, ипотека
Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России
В России ускоряется динамика банковского кредитования бизнеса и ипотеки – Путин
13:48 22.07.2026 (обновлено: 13:52 22.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В России наблюдается ускорение динамики банковского кредитования, в том числе ипотеки и реального сектора экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
"Ускоряется динамика банковского кредитования. Имею в виду ипотечные кредиты, кредиты предприятиям, организациям, реальному сектору экономики", – сказал глава государства.
По словам президента, объемы таких банковских портфелей растут, соответственно, увеличивается денежная масса. По состоянию на 1 июля она прибавила примерно 13% в годовом выражении.
"Такая динамика позволяет рассчитывать на стабильное дальнейшее повышение внутреннего спроса", – отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что важнейшей задачей на данный момент является запуск нового инвестиционного цикла, стимулирование структурных изменений в отечественной экономике.
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