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Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов
Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом. Об этом он сказал на совещании на совещании с... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T13:37
2026-07-22T13:37
2026-07-22T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом. Об этом он сказал на совещании на совещании с правительством по экономическим вопросам.Президент отметил, что в первом полугодии текущего года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом, примерно так же, как и в первом полугодии 2025 года.Он напомнил, что в июне срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам был перенесен с 2026 на 2030 год. Следовательно, в распоряжении регионов – только в текущем году – появляется дополнительно свыше ста миллиардов рублей, отметил российский лидер.Путин также поддержал предложение относительно переноса срока погашения регионами бюджетных кредитов за пределы 2030 года и попросил правительство подготовить соответствующие проекты нормативных документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), бюджет, экономика, россия, новости
Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов
Путин поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетов регионов
13:37 22.07.2026 (обновлено: 13:46 22.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом. Об этом он сказал на совещании на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Президент отметил, что в первом полугодии текущего года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом, примерно так же, как и в первом полугодии 2025 года.
"По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности", - сказал президент.
Он напомнил, что в июне срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам был перенесен с 2026 на 2030 год. Следовательно, в распоряжении регионов – только в текущем году – появляется дополнительно свыше ста миллиардов рублей, отметил российский лидер.
Путин также поддержал предложение относительно переноса срока погашения регионами бюджетных кредитов за пределы 2030 года и попросил правительство подготовить соответствующие проекты нормативных документов.
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