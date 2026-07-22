https://crimea.ria.ru/20260722/putin-dopolnitelno-podderzhat-byudzhety-regionov-1157877117.html

Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов

Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом. Об этом он сказал на совещании на совещании с... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T13:37

2026-07-22T13:37

2026-07-22T13:46

владимир путин (политик)

бюджет

экономика

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом. Об этом он сказал на совещании на совещании с правительством по экономическим вопросам.Президент отметил, что в первом полугодии текущего года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом, примерно так же, как и в первом полугодии 2025 года.Он напомнил, что в июне срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам был перенесен с 2026 на 2030 год. Следовательно, в распоряжении регионов – только в текущем году – появляется дополнительно свыше ста миллиардов рублей, отметил российский лидер.Путин также поддержал предложение относительно переноса срока погашения регионами бюджетных кредитов за пределы 2030 года и попросил правительство подготовить соответствующие проекты нормативных документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), бюджет, экономика, россия, новости