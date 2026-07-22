https://crimea.ria.ru/20260722/pryatalis-v-katakombakh-shturmoviki-zachistili-ukreplennyy-punkt-vsu-1157867238.html

Прятались в катакомбах: штурмовики зачистили укрепленный пункт ВСУ

Прятались в катакомбах: штурмовики зачистили укрепленный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Прятались в катакомбах: штурмовики зачистили укрепленный пункт ВСУ

Штурмовые подразделения Ивановских десантников захватили и зачистили укрепленный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Для вскрытия РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T21:52

2026-07-22T21:52

2026-07-22T21:52

новости сво

вооруженные силы россии

запорожская область

министерство обороны рф

видео

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157867123_0:9:1049:599_1920x0_80_0_0_41d46223f3b5579f04c726274c881800.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения Ивановских десантников захватили и зачистили укрепленный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Для вскрытия заглубленных входов штурмовики применили противотанковые мины и термобарические заряды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Координаты вражеского укрепления вскрылись в ходе воздушной разведки. Как рассказал командир отделения с позывным "Комар", задача осложнялась тем, что опорный пункт представлял собой не стандартный окоп, а сеть подземных катакомб с мощными перекрытиями.Для вскрытия входов бойцы использовали противотанковые мины и термобарические заряды. После подрыва перекрытий и обрушения части траншей штурмовая группа ворвалась в уцелевший коридор. Противник, укрывавшийся на глубине под 30-сантиметровыми бревнами, попытался оказать сопротивление, однако слаженные действия штурмовиков не оставили ему шансов. Ивановские десантники ликвидировали шесть боевиков ВСУ."Именно в том укрытии было шесть человек. Первый на входе был сильно контужен и уже не говорил, а пятеро просто забились в дальний угол", – рассказал командир штурмового отделения с позывным "Сеул".За проявленные мужество и высокий профессионализм весь личный состав, участвовавший в захвате и зачистке укрепленного опорного пункта ВСУ был представлен к высоким государственным наградам.Ранее военнослужащие группировки войск "Днепр" захватили важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под ХерсономДесантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской областиШтурмовики группировки "Днепр" отработали сложные навыки вождения

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, запорожская область, министерство обороны рф, видео, видео