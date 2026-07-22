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Прятались в катакомбах: штурмовики зачистили укрепленный пункт ВСУ
Прятались в катакомбах: штурмовики зачистили укрепленный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Прятались в катакомбах: штурмовики зачистили укрепленный пункт ВСУ
Штурмовые подразделения Ивановских десантников захватили и зачистили укрепленный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Для вскрытия РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T21:52
2026-07-22T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения Ивановских десантников захватили и зачистили укрепленный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Для вскрытия заглубленных входов штурмовики применили противотанковые мины и термобарические заряды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Координаты вражеского укрепления вскрылись в ходе воздушной разведки. Как рассказал командир отделения с позывным "Комар", задача осложнялась тем, что опорный пункт представлял собой не стандартный окоп, а сеть подземных катакомб с мощными перекрытиями.Для вскрытия входов бойцы использовали противотанковые мины и термобарические заряды. После подрыва перекрытий и обрушения части траншей штурмовая группа ворвалась в уцелевший коридор. Противник, укрывавшийся на глубине под 30-сантиметровыми бревнами, попытался оказать сопротивление, однако слаженные действия штурмовиков не оставили ему шансов. Ивановские десантники ликвидировали шесть боевиков ВСУ."Именно в том укрытии было шесть человек. Первый на входе был сильно контужен и уже не говорил, а пятеро просто забились в дальний угол", – рассказал командир штурмового отделения с позывным "Сеул".За проявленные мужество и высокий профессионализм весь личный состав, участвовавший в захвате и зачистке укрепленного опорного пункта ВСУ был представлен к высоким государственным наградам.Ранее военнослужащие группировки войск "Днепр" захватили важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под ХерсономДесантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской областиШтурмовики группировки "Днепр" отработали сложные навыки вождения
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новости сво, вооруженные силы россии, запорожская область, министерство обороны рф, видео, видео
Прятались в катакомбах: штурмовики зачистили укрепленный пункт ВСУ
Российские штурмовики уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения Ивановских десантников захватили и зачистили укрепленный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Для вскрытия заглубленных входов штурмовики применили противотанковые мины и термобарические заряды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Координаты вражеского укрепления вскрылись в ходе воздушной разведки. Как рассказал командир отделения с позывным "Комар", задача осложнялась тем, что опорный пункт представлял собой не стандартный окоп, а сеть подземных катакомб с мощными перекрытиями.
"Это сеть подземных катакомб, которые накрыты хорошим укрытием. Там несколько слоев бревен, закрытых землей, то есть с воздуха тяжело его разбомбить. Поэтому пытались изнутри", – пояснил военнослужащий.
Для вскрытия входов бойцы использовали противотанковые мины и термобарические заряды. После подрыва перекрытий и обрушения части траншей штурмовая группа ворвалась в уцелевший коридор. Противник, укрывавшийся на глубине под 30-сантиметровыми бревнами, попытался оказать сопротивление, однако слаженные действия штурмовиков не оставили ему шансов. Ивановские десантники ликвидировали шесть боевиков ВСУ.
"Именно в том укрытии было шесть человек. Первый на входе был сильно контужен и уже не говорил, а пятеро просто забились в дальний угол", – рассказал командир штурмового отделения с позывным "Сеул".
Весь процесс фиксировался камерами, установленными на шлемах десантников. Кадры подтвердили высокий профессионализм личного состава. По словам комбата, основную роль играет морально-психологическое состояние каждого бойца. Это определяет 70% успеха выполнения задач.
За проявленные мужество и высокий профессионализм весь личный состав, участвовавший в захвате и зачистке укрепленного опорного пункта ВСУ был представлен к высоким государственным наградам.
Ранее военнослужащие группировки войск "Днепр" захватили
важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области.
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