https://crimea.ria.ru/20260722/promyshlennye-predpriyatiya-prodolzhayut-rabotu-v-krymu-vopreki-krizisu-1157880099.html

Промышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризису

Промышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризису - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Промышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризису

Вопреки кризису не останавливают работу промышленные предприятия Крыма. Помимо господдержки они получают помощь от Крымского фонда развития промышленности в... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T21:22

2026-07-22T21:22

2026-07-22T21:22

крым

промышленность в крыму

производство в крыму

крымский региональный фонд развития промышленности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Вопреки кризису не останавливают работу промышленные предприятия Крыма. Помимо господдержки они получают помощь от Крымского фонда развития промышленности в виде льготного финансирования в рамках различных программ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор некоммерческой организации "Крымский региональный фонд развития промышленности" Олег Кирилин.Крымский региональный фонд развития промышленности на сегодняшний день оказывает помощь предприятиям в рамках девяти программ, по которым они могут получить льготное финансирование для увеличения объема производства, его модернизации, для закупки нового оборудования, роботизации, для запуска нового производства, для увеличения линейки продукции, сообщил директор организации.Кирилин рассказал о флагманской программе фонда "Проекты развития", по которой предприятие может получить льготный займ от 5 до 75 миллионов под 5% годовых."В фонде действует положение, при котором погашение основного долга происходит на четвертый-пятый год пользования деньгами. То есть первые три года промышленник работает с деньгами, платит фонду только проценты. Процентная ставка по этой программе составляет 5% годовых. Фактически, я считаю, что на сегодняшний день пользование деньгами фонда – это единственный финансовый ресурс, который возможен для использования в промышленности", – подчеркнул собеседник.Также гость студии отметил, что предприятия продолжают выпуск в том числе и эксклюзивной крымской продукции, имеющей потенциал импортозамещения."Большая часть предприятий, с которыми мы сотрудничаем, которые к нам обращаются, они в какой-то части в программе импортозамещения участвуют. Такие флагманы нашей промышленности, как завод "Фиолент", судостроительный завод имени Бутомы, Феодосийский оптико-механический завод и иные более мелкие предприятия, но не менее ценные для нас", – поделился собеседник.Олег Кирилин обратил внимание, что полностью заместили импортную продукцию крымские мебельщики."Они делают настолько качественные и высококлассные изделия, на различный кошелек, что можно только сказать им большое спасибо. Крупные объекты рекреационного комплекса, которые сейчас проводят реновацию, тоже пользуются услугами наших предприятий. Не секрет, большие туристические комплексы пользуются услугами наших мебельщиков", – сказал гость эфира.Кроме того, дополнил он, в импортозамещении принимают участие и предприятия косметической парфюмерной промышленности."Они сейчас на таком хорошем уровне работают и выпускают такую продукцию, которая соответствует международным стандартам – высококлассная, полезная и самое главное, что экологически чистая продукция. Призываю жителей Крыма обратить на это внимание – на производителей нашей косметики и парфюмерии. А мы в свою очередь, конечно же, таким проектам помогаем", – подытожил Олег Кирилин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Какие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиямИмпортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебельИмпортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, промышленность в крыму, производство в крыму, крымский региональный фонд развития промышленности