https://crimea.ria.ru/20260722/proisshestvie-na-plyazhe-v-sevastopole-podrostka-evakuirovali-na-dvukh-katerakh-1157891178.html

Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах

Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах

На пляже в Севастополе 14-летний подросток почувствовал себя плохо. Как сообщает пресс-служба правительства города, для его эвакуации к месту прибыли два катера РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T18:52

2026-07-22T18:52

2026-07-22T18:52

севастополь

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пляжи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На пляже в Севастополе 14-летний подросток почувствовал себя плохо. Как сообщает пресс-служба правительства города, для его эвакуации к месту прибыли два катера – с медиками и спасателями.По данным пресс-службы, мальчику стало плохо на Яшмовом пляже. Как сообщили спасателям очевидцы, мальчик побледнел, почувствовал недомогание и с трудом разговаривал. На место на двух катерах вышла дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Таврос" и медики скорой помощи.В связи с происшествием спасатели напоминают о необходимости ограничить пребывание под открытым солнцем, особенно в самые жаркие часы дня – с 11 до 16 часов, соблюдать питьевой режим, надевайте головной убор, наносить солнцезащитный крем на открытые участки кожи, а при первых признаках ухудшения самочувствия перейдите в тень и обратится за помощью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за суткиВ Севастополе утонул пожилой мужчинаДвое детей утонули в Крыму с начала года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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