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Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах
Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах
На пляже в Севастополе 14-летний подросток почувствовал себя плохо. Как сообщает пресс-служба правительства города, для его эвакуации к месту прибыли два катера РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T18:52
2026-07-22T18:52
севастополь
новости севастополя
пляжи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На пляже в Севастополе 14-летний подросток почувствовал себя плохо. Как сообщает пресс-служба правительства города, для его эвакуации к месту прибыли два катера – с медиками и спасателями.По данным пресс-службы, мальчику стало плохо на Яшмовом пляже. Как сообщили спасателям очевидцы, мальчик побледнел, почувствовал недомогание и с трудом разговаривал. На место на двух катерах вышла дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Таврос" и медики скорой помощи.В связи с происшествием спасатели напоминают о необходимости ограничить пребывание под открытым солнцем, особенно в самые жаркие часы дня – с 11 до 16 часов, соблюдать питьевой режим, надевайте головной убор, наносить солнцезащитный крем на открытые участки кожи, а при первых признаках ухудшения самочувствия перейдите в тень и обратится за помощью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за суткиВ Севастополе утонул пожилой мужчинаДвое детей утонули в Крыму с начала года
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севастополь, новости севастополя, пляжи, правительство севастополя, происшествия
Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах

На пляже в Севастополе подростка эвакуировали на двух катерах из-за плохого самочувствия

18:52 22.07.2026
 
© Правительство СевастополяСпасатели Севастополя помогли подростку на Яшмовом пляже
Спасатели Севастополя помогли подростку на Яшмовом пляже
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На пляже в Севастополе 14-летний подросток почувствовал себя плохо. Как сообщает пресс-служба правительства города, для его эвакуации к месту прибыли два катера – с медиками и спасателями.
По данным пресс-службы, мальчику стало плохо на Яшмовом пляже. Как сообщили спасателям очевидцы, мальчик побледнел, почувствовал недомогание и с трудом разговаривал. На место на двух катерах вышла дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Таврос" и медики скорой помощи.
"После этого подростка на спасательном катере доставили к месту встречи с бригадой скорой помощи. В море спасатели передали пострадавшего с борта на борт врачам для осмотра, а затем оперативно транспортировали в Балаклаву для дальнейшей госпитализации", – проинформировали в пресс-службе.
В связи с происшествием спасатели напоминают о необходимости ограничить пребывание под открытым солнцем, особенно в самые жаркие часы дня – с 11 до 16 часов, соблюдать питьевой режим, надевайте головной убор, наносить солнцезащитный крем на открытые участки кожи, а при первых признаках ухудшения самочувствия перейдите в тень и обратится за помощью.
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