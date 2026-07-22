https://crimea.ria.ru/20260722/proisshestvie-na-plyazhe-v-sevastopole-podrostka-evakuirovali-na-dvukh-katerakh-1157891178.html
Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах
Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах
На пляже в Севастополе 14-летний подросток почувствовал себя плохо. Как сообщает пресс-служба правительства города, для его эвакуации к месту прибыли два катера РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T18:52
2026-07-22T18:52
2026-07-22T18:52
севастополь
новости севастополя
пляжи
правительство севастополя
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157891751_0:151:1280:871_1920x0_80_0_0_82a71e4889e823355ded5c37a49fdb5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На пляже в Севастополе 14-летний подросток почувствовал себя плохо. Как сообщает пресс-служба правительства города, для его эвакуации к месту прибыли два катера – с медиками и спасателями.По данным пресс-службы, мальчику стало плохо на Яшмовом пляже. Как сообщили спасателям очевидцы, мальчик побледнел, почувствовал недомогание и с трудом разговаривал. На место на двух катерах вышла дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Таврос" и медики скорой помощи.В связи с происшествием спасатели напоминают о необходимости ограничить пребывание под открытым солнцем, особенно в самые жаркие часы дня – с 11 до 16 часов, соблюдать питьевой режим, надевайте головной убор, наносить солнцезащитный крем на открытые участки кожи, а при первых признаках ухудшения самочувствия перейдите в тень и обратится за помощью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за суткиВ Севастополе утонул пожилой мужчинаДвое детей утонули в Крыму с начала года
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157891751_0:0:1129:847_1920x0_80_0_0_c146ac60c1890728d85542a818a6ba70.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, пляжи, правительство севастополя, происшествия
Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах
На пляже в Севастополе подростка эвакуировали на двух катерах из-за плохого самочувствия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На пляже в Севастополе 14-летний подросток почувствовал себя плохо. Как сообщает пресс-служба правительства города, для его эвакуации к месту прибыли два катера – с медиками и спасателями.
По данным пресс-службы, мальчику стало плохо на Яшмовом пляже. Как сообщили спасателям очевидцы, мальчик побледнел, почувствовал недомогание и с трудом разговаривал. На место на двух катерах вышла дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Таврос" и медики скорой помощи.
"После этого подростка на спасательном катере доставили к месту встречи с бригадой скорой помощи. В море спасатели передали пострадавшего с борта на борт врачам для осмотра, а затем оперативно транспортировали в Балаклаву для дальнейшей госпитализации", – проинформировали в пресс-службе.
В связи с происшествием спасатели напоминают о необходимости ограничить пребывание под открытым солнцем, особенно в самые жаркие часы дня – с 11 до 16 часов, соблюдать питьевой режим, надевайте головной убор, наносить солнцезащитный крем на открытые участки кожи, а при первых признаках ухудшения самочувствия перейдите в тень и обратится за помощью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: