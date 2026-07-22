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После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о теракте
После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 22.07.2026
После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о теракте
Следком России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Ялту, сообщает в среду пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Следком России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Ялту, сообщает в среду пресс-служба ведомства.В ночь на среду украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Ялте, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. В результате удара возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. По словам Крючкова, пострадали 17 человек. Из-за атак ВСУ Южный берег Крыма остался без света.Отмечается, что дело открыто по статье о теракте. По данным Следствия, в результате ударов повреждены жилые дома и объекты электроснабжения на территории Ялты, Алупки и Алушты, а также зафиксированы возгорания лесной местности из-за падения БПЛА. Информация о количестве потерпевших все еще уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часаЯлта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействияВ Ялте нет воды из-за отключения света
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, атаки всу на крым, новости крыма, происшествия, теракт
После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о теракте

После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено уголовное дело о теракте - СК

18:07 22.07.2026 (обновлено: 18:15 22.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Следком России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Ялту, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
В ночь на среду украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Ялте, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. В результате удара возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. По словам Крючкова, пострадали 17 человек. Из-за атак ВСУ Южный берег Крыма остался без света.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в городском округе Ялта Республики Крым", – сказано в сообщении.
Отмечается, что дело открыто по статье о теракте. По данным Следствия, в результате ударов повреждены жилые дома и объекты электроснабжения на территории Ялты, Алупки и Алушты, а также зафиксированы возгорания лесной местности из-за падения БПЛА. Информация о количестве потерпевших все еще уточняется.
"На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан", – констатировали в СК.
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