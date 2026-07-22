https://crimea.ria.ru/20260722/posle-ataki-vsu-na-grazhdanskie-obekty-v-krymu-vozbuzhdeno-delo-o-terakte--1157891057.html

После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о теракте

После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 22.07.2026

После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о теракте

Следком России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Ялту, сообщает в среду пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T18:07

2026-07-22T18:07

2026-07-22T18:15

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Следком России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Ялту, сообщает в среду пресс-служба ведомства.В ночь на среду украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Ялте, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. В результате удара возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. По словам Крючкова, пострадали 17 человек. Из-за атак ВСУ Южный берег Крыма остался без света.Отмечается, что дело открыто по статье о теракте. По данным Следствия, в результате ударов повреждены жилые дома и объекты электроснабжения на территории Ялты, Алупки и Алушты, а также зафиксированы возгорания лесной местности из-за падения БПЛА. Информация о количестве потерпевших все еще уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часаЯлта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействияВ Ялте нет воды из-за отключения света

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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