После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о теракте
После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено уголовное дело о теракте - СК
18:07 22.07.2026 (обновлено: 18:15 22.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Следком России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Ялту, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
В ночь на среду украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Ялте, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. В результате удара возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. По словам Крючкова, пострадали 17 человек. Из-за атак ВСУ Южный берег Крыма остался без света.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в городском округе Ялта Республики Крым", – сказано в сообщении.
Отмечается, что дело открыто по статье о теракте. По данным Следствия, в результате ударов повреждены жилые дома и объекты электроснабжения на территории Ялты, Алупки и Алушты, а также зафиксированы возгорания лесной местности из-за падения БПЛА. Информация о количестве потерпевших все еще уточняется.
"На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан", – констатировали в СК.
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