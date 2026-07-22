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Почему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнение
Почему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнение - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Почему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнение
Владимир Зеленский отправил в отставку Александра Сырского под давлением прежде всего своих генералов. Назначение главкомом ВСУ Михаила Драпатого, неплохо... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T10:47
2026-07-22T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Владимир Зеленский отправил в отставку Александра Сырского под давлением прежде всего своих генералов. Назначение главкомом ВСУ Михаила Драпатого, неплохо проявившего себя в качестве полевого генерала, может создать определенные сложности для российской армии на линии фронта, но при этом несет очень большие риски для самого Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Накануне Зеленский отправил Сырского в отставку, назначив главнокомандующим ВСУ Михаила Драпатого – молодого 44-летнего генерала. Это произошло на фоне массовых протестов из-за отставки министра обороны Михаила Федорова, с которым у Сырского был конфликт.Новый главком ВСУ Драпатый, по словам эксперта, – один из лучших из тех немногих военачальников, оставшихся в обойме главы киевского режима. Специалист, в частности, указал, что Драпатому не раз удавалось создавать трудности Вооруженным силам РФ, например, под Красноармейском (Покровском) и Купянском."До сих пор Драпатого фактически использовали как "пожарника". Там, где он появлялся, он все-таки худо-бедно мог организовать оборону даже из тех сил, которые ему давали в подчинение", – пояснил Анпилогов.Однако одно дело – быть неплохим полевым генералом, и совсем другое – главкомом ВСУ. Эта должность требует умений и навыков как штабной, так и политической работы, подчеркнул эксперт. В этой связи назначение Драпатого может по итогу сыграть роковую роль для Зеленского, предположил специалист.Сырский никогда не спорил Зеленским, выполнял его политические требования, был достаточно удобным для него человеком, держал армию в лояльном Киеву состоянии, плюс еще сам не имел никаких политических амбиций. При этом Драпатый достаточно плотно связан с предшественником Сырского, нынешним украинским послом в Лондоне Валерием Залужным.Западные покровители Зеленского, судя по всему, поддерживают смену главкома ВСУ, поскольку заинтересованы в первую очередь в наведении порядка в украинской армии и повышении ее эффективности как на линии фронта, так и в тылу в части расходования выделяемой Украине военной и финансовой помощи, добавил аналитик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский решил избавиться от УмероваКоммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороныРешение об отставке главы Минобороны Украины приняли в США – почему и для чего
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всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский, украина, новости сво, мнения, алексей анпилогов, александр сырский
Почему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнение
Назначение Драпатого может в итоге стать для Зеленского роковым – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Владимир Зеленский отправил в отставку Александра Сырского под давлением прежде всего своих генералов. Назначение главкомом ВСУ Михаила Драпатого, неплохо проявившего себя в качестве полевого генерала, может создать определенные сложности для российской армии на линии фронта, но при этом несет очень большие риски для самого Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Накануне Зеленский отправил Сырского в отставку, назначив главнокомандующим ВСУ Михаила Драпатого – молодого 44-летнего генерала. Это произошло на фоне массовых протестов из-за отставки министра обороны Михаила Федорова, с которым у Сырского был конфликт.
"Главный фактор, заставивший Зеленского сдать Сырского – военные. Против главкома выступали те самые командиры бригад, которые воевали с начала СВО, пользуются авторитетом и представляют собой реальную военную силу, как на фронте, так и в тылу. Зеленскому не хочется с ними связываться. Конечно, он может противопоставить им свой силовой ресурс, но последствия будут непредсказуемыми", - сказал Анпилогов.
Новый главком ВСУ Драпатый, по словам эксперта, – один из лучших из тех немногих военачальников, оставшихся в обойме главы киевского режима. Специалист, в частности, указал, что Драпатому не раз удавалось создавать трудности Вооруженным силам РФ, например, под Красноармейском (Покровском) и Купянском.
"До сих пор Драпатого фактически использовали как "пожарника". Там, где он появлялся, он все-таки худо-бедно мог организовать оборону даже из тех сил, которые ему давали в подчинение", – пояснил Анпилогов.
Однако одно дело – быть неплохим полевым генералом, и совсем другое – главкомом ВСУ. Эта должность требует умений и навыков как штабной, так и политической работы, подчеркнул эксперт. В этой связи назначение Драпатого может по итогу сыграть роковую роль для Зеленского, предположил специалист.
Сырский никогда не спорил Зеленским, выполнял его политические требования, был достаточно удобным для него человеком, держал армию в лояльном Киеву состоянии, плюс еще сам не имел никаких политических амбиций. При этом Драпатый достаточно плотно связан с предшественником Сырского, нынешним украинским послом в Лондоне Валерием Залужным.
"Если Драпатый организует ВСУ как некую независимую силу, то в нужный момент времени она может стать и политическим фактором в будущем возможном противостоянии Зеленского с Залужным в рамках борьбы за президентское кресло", - не исключил Анпилогов.
Западные покровители Зеленского, судя по всему, поддерживают смену главкома ВСУ, поскольку заинтересованы в первую очередь в наведении порядка в украинской армии и повышении ее эффективности как на линии фронта, так и в тылу в части расходования выделяемой Украине военной и финансовой помощи, добавил аналитик.
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