Первая на Олимпе: гимнастка Мария Гороховская родом из Евпатории

Прыжок, переворот, рондат и сальто. Трибуны спортивного зала в Хельсинки взвиваются в крике: советская спортсменка Мария Гороховская берет очередное олимпийское золото! На следующий день газеты несут по всему СССР весть: евпаторийка Гороховская – первая на спортивном Олимпе. К верхней ступени пьедестала Мария шагала долго и трудно, через пот, боль, через войну и ленинградскую блокаду. Через себя.Гимнастка Мария Гроховская родилась в 1921 году в Евпатории – тихом провинциальном многонациональном городке, который только начинал становиться всесоюзным детским курортом. Жили в большом многонациональном дворе в самом центре древнего города – на улице Интернациональной.Культ нового человека – строителя коммунизма, у которого должно быть хорошее здоровье и крепкое тело, становился в те годы трендом: шли по стране физкультурные марши, спортивные секции открывали в городах и отдаленных селах. В секцию спортивной гимнастики школьницу Маню привел старший брат Павел, который учился на летчика. Тренеры сразу заметили, что молчаливая и спокойная девочка берет не силой, не ловкостью, а упорством, выносливостью и трудолюбием. Маня без устали могла многажды повторять один и тот же элемент, доводя его до совершенства.Уже через два месяца тренировок Гороховская защищала честь евпаторийского клуба "Медик" на областных соревнованиях в Симферополе и взяла первенство среди новичков. С мечтой стать спортивным тренером, девушка поступает в Крымский техникум физкультуры, а после первого курса уезжает с солнечного полуострова в далекий Ленинград – в высшую школу тренеров при Институте физкультуры имени Лесгафта. Может быть, дорогу в культурную столицу ей показа брат, который был кадровым военным и служил на одном из аэродромов под Ленинградом.В апреле 1941 года первокурсница Гороховская стала чемпионкой города, она вот-вот должна была получить звание мастера спорта. Марии 20 лет. Казалось бы – вся жизнь впереди.Сквозь блокаду22 июня началась Великая Отечественная война. 8 сентября город на Неве оказался в блокаде. Весь личный состав института написал заявления в добровольцы, но девушек на фронт или в партизаны не взяли, они продолжили днем заниматься в полупустых аудиториях, а вечерами и ночами дежурили в госпиталях, разбирали развалины после бомбежек. Тренировки на голодный желудок давались тяжело, а потом и вовсе прекратились – не было сил не только заниматься, но и ходить.Однажды в общежитие спортивного института зашла преподаватель Гороховской Мария Владиславовна Тышко и обнаружила свою подопечную в холодной темной комнате в дистрофичном состоянии. Остаться в Ленинграде означало голодную смерть. По настоянию педагога Гороховскую эвакуировали по Дороге жизни на Большую землю.Целый месяц молодая спортсменка восстанавливала силы в крохотном казахском поселке Шортанды. А весной пошла работать на сельскохозяйственную опытную станцию – выращивать хлеб. Днем работала, а вечерами повторяла гимнастические элементы – сама, без тренера.В тылу и на поле бояПока Мария трудится в полях, чтобы обеспечивать пропитанием фронт, ее брат Павел бьет фашиста под Ленинградом. Орден мужества и медаль "За оборону Ленинграда" блестят на груди стрелка самолета ИЛ-2.Две недели остается до полного снятия блокады, когда 14 января 1944 года самолет Ил‑2 не вернулся с боевого задания. Предположительно, штурмовик был сбит зенитной артиллерий в районе чуть южнее деревни Гостилицы. В мае 2017 года останки экипажа – летчика-пилота Николая Бакулина и воздушного стрелка Павла Гороховского – нашли участники поискового отряда "Сосновый Бор". 21 июня 2019 года их перезахоронили на воинском мемориале советских летчиков‑балтийцев "Борки".О том, где и как погиб ее брат, о том, что отец был расстрелян в оккупированной Евпатории фашистами как еврей, Мария, живя в Казахстане, не знала. Сразу после освобождения Крыма, как только было можно, она рванула на перекладных в родную приморскую Евпаторию. Там, после печальных известий, руки у спортсменки опустились, она долго не хотела подходить к снарядам как спортсменка, хотя работала тренером.Выложиться на 150%Но горя вокруг было много, а жизнь текла дальше. Усилием воли осенью 1946 года Гороховская снова вошла в знакомые стены института Лесгафта. Уже через два года гимнастка становится полноправным членом сборной СССР. Дальше – больше: в 1948 году она – чемпионка страны в упражнениях на бревне, а в 1949 году – в упражнениях на перекладине. В 1950 году ей присвоили звание мастера спорта. Тогда же Мария Гороховская выходит замуж, переезжает в Харьков. Ей уже под 30 лет – время, когда спортсмены такой сложной дисциплины как гимнастика давно завершают свою карьеру. Но не Мария.В маленьком зале ДК "Строитель" на площади Руднева она с еще одной гимнасткой Марией Белоконь без тренера готовятся к летней Олимпиаде в Хельсинки 1952 года. Посрамить честь страны нельзя. Советская сборная впервые участвовала в Олимпийских играх. Выложиться нужно было на 150%.Не чудом, а трудомГазета "Berliner Zeiting" от 20 июля 1952 года так писала об открытии Олимпиады: "70 тысяч зрителей с энтузиазмом следили за выходом самой большой делегации – Советского Союза. За красным флагом с серпом и молотом рядами по шесть человек шли чемпионы в голубых куртках, за ними размашистым маршевым шагом двигались легкоатлеты, гимнасты, боксеры, пловцы, гребцы, байдарочники и футболисты".Старт СССР получился блестящим: советская сборная заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 71 награду. Это всего на пять медалей меньше, чем у лидера соревнований – сборной США. Из этих боле чем 70 медалей на счету Марии Гороховской – пять серебряных и одна золотая. А потом Марию пригласили на самую высшую ступень пьедестала – за большой золотой медалью в индивидуальном многоборье. Это мировой рекорд абсолютного олимпийского золота, который не побит до сих пор, также как и рекорд возраста среди абсолютных олимпийских чемпионок – 30 лет. Правда, в 2021 году австралийская пловчиха Эмма Маккеон на Олимпиаде в Токио смогла повторить рекорд Гороховской. Повторить, но не превзойти.Много лет спустя на вопрос о самых радостных минутах в жизни Мария Кондратьевна ответила, не раздумывая: "Русские показывают, что при Сталине смогли достичь в спорте выдающихся результатов. Они серьезно работают над собой, поэтому побеждают и помогают Родине в строительстве коммунизма. Среди них нет чудо-спортсменов, как часто изображают западные газеты – все они упорно и усердно тренируются по научно разработанным методикам", – пишет журналист "Berliner Zeitung" в номере от 3 августа 1952 года.Были на счету Марии Кондратьевны и другие не менее значимые победы: она 11-кратная чемпионка СССР, в 1954-м году участвовала в чемпионате мира, где завоевала золотую медаль в командном первенстве и бронзовую – в вольных упражнениях.Именем ГороховскойЗаслуженный мастер спорта, абсолютная олимпийская чемпионка Мария Гороховская закончила свою спортивную карьеру в 1956 году, ее тянуло домой, в Харьков, где жил ее муж, где подрастала дочь Галина. Там она растила новых спортсменов, преподавала гимнастику на факультете физвоспитания педагогического института и периодически выезжала судить международные соревнования.В возрасте 56 лет Мария Кондратьевна возвращается в Евпаторию, чтобы досматривать пожилую маму. И 13 лет тренирует юных гимнасток в местной спортивной школе.Готовящийся развал СССР олимпийская чемпионка переживала сложно: не понимала, что происходит со страной, которой она отдала все силы.Казалось бы, выход найден: дочь, переехавшая с мужем в Израиль, позвала маму к себе. На новой родине спортсменка также тренирует тех, кто пошел по ее стопам, но язык так и не выучила и часто приезжала в Харьков, даже подумывала переехать обратно. Этим планам сбыться было не суждено: 22 июля 2001 года Мария Гороховская умерла в Тель-Авиве от тривиального воспаления легких.Имя Олимпийской чемпионки в столице Израиля носит одна из улиц, а в Крыму проводятся республиканские соревнования по спортивной гимнастике, посвященные памяти Гороховской, на Дворце спорта в Евпатории установлена памятная табличка.Спортивный подвиг Марии Гороховской упоминается в учебниках истории спорта, а ее вклад в развитие гимнастики в СССР и в мировой спорт стал легендой. Мария Гороховская – символ мастерства, страсти к спорту и русской поговорки: "упорство и труд все перетрут".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МОК отменил санкции в отношении спортсменов России и восстановил членство ОКРСила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом РоссииЗолотые медали в серебряном возрасте: чемпионке из Севастополя 83 года
Прыжок, переворот, рондат и сальто. Трибуны спортивного зала в Хельсинки взвиваются в крике: советская спортсменка Мария Гороховская берет очередное олимпийское золото! На следующий день газеты несут по всему СССР весть: евпаторийка Гороховская – первая на спортивном Олимпе. К верхней ступени пьедестала Мария шагала долго и трудно, через пот, боль, через войну и ленинградскую блокаду. Через себя.
Гимнастка Мария Гроховская родилась в 1921 году в Евпатории – тихом провинциальном многонациональном городке, который только начинал становиться всесоюзным детским курортом. Жили в большом многонациональном дворе в самом центре древнего города – на улице Интернациональной.
Культ нового человека – строителя коммунизма, у которого должно быть хорошее здоровье и крепкое тело, становился в те годы трендом: шли по стране физкультурные марши, спортивные секции открывали в городах и отдаленных селах.
В секцию спортивной гимнастики школьницу Маню привел старший брат Павел, который учился на летчика. Тренеры сразу заметили, что молчаливая и спокойная девочка берет не силой, не ловкостью, а упорством, выносливостью и трудолюбием. Маня без устали могла многажды повторять один и тот же элемент, доводя его до совершенства.
Уже через два месяца тренировок Гороховская защищала честь евпаторийского клуба "Медик" на областных соревнованиях в Симферополе и взяла первенство среди новичков. С мечтой стать спортивным тренером, девушка поступает в Крымский техникум физкультуры, а после первого курса уезжает с солнечного полуострова в далекий Ленинград – в высшую школу тренеров при Институте физкультуры имени Лесгафта. Может быть, дорогу в культурную столицу ей показа брат, который был кадровым военным и служил на одном из аэродромов под Ленинградом.
В апреле 1941 года первокурсница Гороховская стала чемпионкой города, она вот-вот должна была получить звание мастера спорта. Марии 20 лет. Казалось бы – вся жизнь впереди.
Сквозь блокаду
22 июня началась Великая Отечественная война. 8 сентября город на Неве оказался в блокаде. Весь личный состав института написал заявления в добровольцы, но девушек на фронт или в партизаны не взяли, они продолжили днем заниматься в полупустых аудиториях, а вечерами и ночами дежурили в госпиталях, разбирали развалины после бомбежек.
Тренировки на голодный желудок давались тяжело, а потом и вовсе прекратились – не было сил не только заниматься, но и ходить.
Однажды в общежитие спортивного института зашла преподаватель Гороховской Мария Владиславовна Тышко и обнаружила свою подопечную в холодной темной комнате в дистрофичном состоянии. Остаться в Ленинграде означало голодную смерть. По настоянию педагога Гороховскую эвакуировали по Дороге жизни на Большую землю.
Целый месяц молодая спортсменка восстанавливала силы в крохотном казахском поселке Шортанды. А весной пошла работать на сельскохозяйственную опытную станцию – выращивать хлеб. Днем работала, а вечерами повторяла гимнастические элементы – сама, без тренера.
В тылу и на поле боя
Пока Мария трудится в полях, чтобы обеспечивать пропитанием фронт, ее брат Павел бьет фашиста под Ленинградом. Орден мужества и медаль "За оборону Ленинграда" блестят на груди стрелка самолета ИЛ-2.
Две недели остается до полного снятия блокады, когда 14 января 1944 года самолет Ил‑2 не вернулся с боевого задания. Предположительно, штурмовик был сбит зенитной артиллерий в районе чуть южнее деревни Гостилицы.
В мае 2017 года останки экипажа – летчика-пилота Николая Бакулина и воздушного стрелка Павла Гороховского – нашли участники поискового отряда "Сосновый Бор". 21 июня 2019 года их перезахоронили на воинском мемориале советских летчиков‑балтийцев "Борки".
О том, где и как погиб ее брат, о том, что отец был расстрелян в оккупированной Евпатории фашистами как еврей, Мария, живя в Казахстане, не знала. Сразу после освобождения Крыма, как только было можно, она рванула на перекладных в родную приморскую Евпаторию. Там, после печальных известий, руки у спортсменки опустились, она долго не хотела подходить к снарядам как спортсменка, хотя работала тренером.
XV Летние Олимпийские игры (19 июля – 3 августа 1952) в Хельсинки (Финляндия). Командное первенство по спортивной гимнастике среди женщин в Выставочном зале (ныне спортивный зал Тееле). Чемпион Олимпийских игр в Хельсинки – женская сборная СССР по спортивной гимнастике: Медея Джугели, Екатерина Калинчук, Мария Гороховская, Нина Бочарова, Галина Минаичева, Галина Урбанович, Пелагея Данилова, Галина Шамрай.
1 из 4
XV Летние Олимпийские игры (19 июля – 3 августа 1952) в Хельсинки (Финляндия). Командное первенство по спортивной гимнастике среди женщин в Выставочном зале (ныне спортивный зал Тееле). Чемпион Олимпийских игр в Хельсинки – женская сборная СССР по спортивной гимнастике: Медея Джугели, Екатерина Калинчук, Мария Гороховская, Нина Бочарова, Галина Минаичева, Галина Урбанович, Пелагея Данилова, Галина Шамрай.
XV Летние Олимпийские игры (19 июля – 3 августа 1952) в Хельсинки (Финляндия). Абсолютная чемпионка Олимпиады, советская гимнастка Мария Гороховская (слева) и Нина Пономарева (Ромашкова), завоевавшая первую золотую медаль в метании диска.
4 из 4
XV Летние Олимпийские игры (19 июля – 3 августа 1952) в Хельсинки (Финляндия). Абсолютная чемпионка Олимпиады, советская гимнастка Мария Гороховская (слева) и Нина Пономарева (Ромашкова), завоевавшая первую золотую медаль в метании диска.
XV Летние Олимпийские игры (19 июля – 3 августа 1952) в Хельсинки (Финляндия). Командное первенство по спортивной гимнастике среди женщин в Выставочном зале (ныне спортивный зал Тееле). Чемпион Олимпийских игр в Хельсинки – женская сборная СССР по спортивной гимнастике: Медея Джугели, Екатерина Калинчук, Мария Гороховская, Нина Бочарова, Галина Минаичева, Галина Урбанович, Пелагея Данилова, Галина Шамрай.
XV Летние Олимпийские игры (19 июля – 3 августа 1952) в Хельсинки (Финляндия). Абсолютная чемпионка Олимпиады, советская гимнастка Мария Гороховская (слева) и Нина Пономарева (Ромашкова), завоевавшая первую золотую медаль в метании диска.
Но горя вокруг было много, а жизнь текла дальше. Усилием воли осенью 1946 года Гороховская снова вошла в знакомые стены института Лесгафта.
Уже через два года гимнастка становится полноправным членом сборной СССР. Дальше – больше: в 1948 году она – чемпионка страны в упражнениях на бревне, а в 1949 году – в упражнениях на перекладине. В 1950 году ей присвоили звание мастера спорта. Тогда же Мария Гороховская выходит замуж, переезжает в Харьков.
Ей уже под 30 лет – время, когда спортсмены такой сложной дисциплины как гимнастика давно завершают свою карьеру. Но не Мария.
В маленьком зале ДК "Строитель" на площади Руднева она с еще одной гимнасткой Марией Белоконь без тренера готовятся к летней Олимпиаде в Хельсинки 1952 года. Посрамить честь страны нельзя. Советская сборная впервые участвовала в Олимпийских играх. Выложиться нужно было на 150%.
Не чудом, а трудом
Газета "Berliner Zeiting" от 20 июля 1952 года так писала об открытии Олимпиады: "70 тысяч зрителей с энтузиазмом следили за выходом самой большой делегации – Советского Союза. За красным флагом с серпом и молотом рядами по шесть человек шли чемпионы в голубых куртках, за ними размашистым маршевым шагом двигались легкоатлеты, гимнасты, боксеры, пловцы, гребцы, байдарочники и футболисты".
Старт СССР получился блестящим: советская сборная заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 71 награду. Это всего на пять медалей меньше, чем у лидера соревнований – сборной США. Из этих боле чем 70 медалей на счету Марии Гороховской – пять серебряных и одна золотая. А потом Марию пригласили на самую высшую ступень пьедестала – за большой золотой медалью в индивидуальном многоборье.
Это мировой рекорд абсолютного олимпийского золота, который не побит до сих пор, также как и рекорд возраста среди абсолютных олимпийских чемпионок – 30 лет.
Правда, в 2021 году австралийская пловчиха Эмма Маккеон на Олимпиаде в Токио смогла повторить рекорд Гороховской. Повторить, но не превзойти.
Много лет спустя на вопрос о самых радостных минутах в жизни Мария Кондратьевна ответила, не раздумывая:
"Они были там, в Хельсинки, на пьедестале. Безмерную радость принес не только мой индивидуальный успех, но и первая, нежданная, убедительная олимпийская победа моей страны. В такие минуты можно не стыдиться слез".
"Русские показывают, что при Сталине смогли достичь в спорте выдающихся результатов. Они серьезно работают над собой, поэтому побеждают и помогают Родине в строительстве коммунизма. Среди них нет чудо-спортсменов, как часто изображают западные газеты – все они упорно и усердно тренируются по научно разработанным методикам", – пишет журналист "Berliner Zeitung" в номере от 3 августа 1952 года.
Были на счету Марии Кондратьевны и другие не менее значимые победы: она 11-кратная чемпионка СССР, в 1954-м году участвовала в чемпионате мира, где завоевала золотую медаль в командном первенстве и бронзовую – в вольных упражнениях.
Именем Гороховской
Заслуженный мастер спорта, абсолютная олимпийская чемпионка Мария Гороховская закончила свою спортивную карьеру в 1956 году, ее тянуло домой, в Харьков, где жил ее муж, где подрастала дочь Галина. Там она растила новых спортсменов, преподавала гимнастику на факультете физвоспитания педагогического института и периодически выезжала судить международные соревнования.
В возрасте 56 лет Мария Кондратьевна возвращается в Евпаторию, чтобы досматривать пожилую маму. И 13 лет тренирует юных гимнасток в местной спортивной школе.
Готовящийся развал СССР олимпийская чемпионка переживала сложно: не понимала, что происходит со страной, которой она отдала все силы.
Казалось бы, выход найден: дочь, переехавшая с мужем в Израиль, позвала маму к себе. На новой родине спортсменка также тренирует тех, кто пошел по ее стопам, но язык так и не выучила и часто приезжала в Харьков, даже подумывала переехать обратно. Этим планам сбыться было не суждено: 22 июля 2001 года Мария Гороховская умерла в Тель-Авиве от тривиального воспаления легких.
Имя Олимпийской чемпионки в столице Израиля носит одна из улиц, а в Крыму проводятся республиканские соревнования по спортивной гимнастике, посвященные памяти Гороховской, на Дворце спорта в Евпатории установлена памятная табличка.
Спортивный подвиг Марии Гороховской упоминается в учебниках истории спорта, а ее вклад в развитие гимнастики в СССР и в мировой спорт стал легендой. Мария Гороховская – символ мастерства, страсти к спорту и русской поговорки: "упорство и труд все перетрут".
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601