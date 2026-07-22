https://crimea.ria.ru/20260722/opasnost-minovala--v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1157864750.html

Опасность миновала – в Севастополе отбой воздушной тревоги

Опасность миновала – в Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Опасность миновала – в Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе дали отбой воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T17:35

2026-07-22T17:35

2026-07-22T17:35

севастополь

новости севастополя

воздушная тревога в севастополе

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе дали отбой воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Воздушную тревогу начали объявлять в Севастополе еще в сентябре 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году на полуострове ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Так, теперь сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – звучит трижды, а затем прекращается.Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя