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Олегу Газманову – 75

Олегу Газманову – 75 - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Олегу Газманову – 75

В детстве его насильно отправили в музыкальную школу, которую он бросил уже через два года. Несмотря на проблемы со здоровьем, тайком от мамы записался в... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T12:10

2026-07-22T12:10

2026-07-22T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В детстве его насильно отправили в музыкальную школу, которую он бросил уже через два года. Несмотря на проблемы со здоровьем, тайком от мамы записался в спортивную секцию, а вскоре вошел в областную сборную по гимнастике. Он учился в "мореходке", читал лекции, работал над диссертацией. А потом вдруг бросил карьеру ученого, осознав себя музыкантом. К счастью для его поклонников, которые теперь подпевают ему миллионами голосов по всей стране.Певец, композитор, поэт, актер и продюсер, Народный артист Российской Федерации, семикратный обладатель Национальной российской премии "Овация" и автор-исполнитель песенных хитов Олег Газманов сегодня отмечает свое 75-летие. По этому случаю РИА Новости Крым вспоминает главные песни и интервью артиста.Папа "Люси"Сначала была группа "Атлантик" в родном Калининграде – параллельно он учился в местном музучилище по классу гитары. Потом – коллективы "Синяя птица", "Визит", "Диво", "Галактика"… Москва, куда он вместе с семьей переехал в 1983 году. К этому времени Газманов – автор музыки и текстов, которые предлагает известным артистам.Уже в 1987-м будут стадионы и хит-парады двенадцати европейских стран! Но это не его будут встречать овациями, а его шестилетнего сына Родиона, который проснется популярным, исполнив песню "Люси", написанную папой. Помните: "Пропала собака, живущая в нашем дворе…."?"Я написал эту песню и стал "Папой Люси". Меня так и объявляли, – улыбается Олег Михайлович в одном из интервью. – Как сейчас помню, мы приехали с Родионом в Астрахань. Там стадион – битком. И вот он поет песню, она заканчивается, и идут дети с воблой и черной икрой, и кладут к его ногам".Принято считать, что впервые "Люси" прозвучала в "Утренней почте", но это не так. На самом деле это была программа "До и после полуночи". Песня прошла в ночном эфире, а спустя короткое время сделала отца и сына Газмановых настоящими звездами."Мои мысли — мои скакуны"В 1989 году Олег Газманов создает группу, песню и клип "Эскадрон", которая моментально становится суперпопулярной:"Эскадрон" понесся по стране так, что остановить его уже было невозможно. "Путана", "Есаул", "Свежий ветер"… Песни, вошедшие в дебютный альбом Газманова, до сих пор поет вся страна. Эти тексты разбирают на цитаты, а иногда отдельные строчки превращаются в мемы.Газманов комментирует это с улыбкой:"Когда мои песни расходятся по стране, когда стихи становятся частью речи моего народа – это большое счастье. "Ты морячка – я моряк", и уже не надо объяснять, чье это, кто это… Кстати, был такой мем: "Я сегодня не такой, как вчера, а вчера я был совсем никакой". Более того, один мой знакомый врач рассказал, что в психбольницах устойчивый термин шизофрении: "Мои мысли – мои скакуны". Это меня порадовало"."Морячка""Я любимой объяснял, как лебедка тянет трал, а она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал…", - читать это невозможно! Только петь!Альбом "Морячка", название которому подарил одноименный шлягер, увидел свет в 1991 году. Его заглавная композиция стала номинантом премии "Песня года" и вошла в десятку лучших песен по версии читателей "Московского Комсомольца". С тех пор прошло больше 30 лет, а песня по-прежнему возглавляет топ самых популярных композиций в караоке-барах нашей страны. Наравне с другим газмановским хитом "Офицеры", совершенно иным по настроению и содержанию."Сделан в СССР""Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это моя страна", – для тех, кто "сделан" в СССР, слова этой песни близки и понятны. В 2014 году Газманов исполнил ее в Кремле. Присутствовавшие на концерте представители власти Литвы и Латвии почему-то дружно возмутились, хотя песня была написана и исполнялась еще с 2004 года.Латвия запретила Газманову въезд в страну в 2015 году. Следом в "черный список" певца внесла и Литва. А после выступления на Крымском мосту в честь его открытия фамилия артиста появилась в списке лиц, представляющих "угрозу национальной безопасности" Украины."Мне почетно быть в этом списке. Это те люди, которые хотят, чтобы Россия была могучей державой. Но не для того, чтобы при этом ущемлять интересы Украины. Я очень тепло отношусь к Украине, к той ее части, которую я считаю здравомыслящей", - прокомментировал это событие сам Газманов и дал очередной концерт в Крыму.В то, что Олег Газманов отмечает день рождения уже в 75-й раз, поверить почти невозможно: артист до сих пор остается одним из самых "спортивных" исполнителей российской эстрады. Он ведет активный образ жизни, каждое утро начинает с зарядки и по-прежнему исполняет трюки на своих концертах.А недавно открыл собственную SUP-школу в Серебряном Бору, объяснив это так:"Я изучил все, у меня очень хорошо получается, и могу профессионально показать, как это делать правильно. Буду время от времени собирать людей, показывать, как я это делаю, рассказывать об этом. Конвертировать свою популярность в то, чтобы показывать, как быть здоровым"."Удивительное дело: чем круглее календарная дата у Олега, тем моложе он становится!", - восхищаются поклонники певца в социальных сетях. Это восхищение разделяем и мы. И в очередной раз аплодируем: браво, Олег Михайлович!В этом году народный артист России Олег Газманов решил в свой день рождения поехать кататься на сапбордах или играть в теннис всей семьей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

олег газманов, праздники и памятные даты, юбилей, музыка, культура, искусство