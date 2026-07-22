Олегу Газманову – 75
Олег Газманов отмечает свой 75-летний юбилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В детстве его насильно отправили в музыкальную школу, которую он бросил уже через два года. Несмотря на проблемы со здоровьем, тайком от мамы записался в спортивную секцию, а вскоре вошел в областную сборную по гимнастике. Он учился в "мореходке", читал лекции, работал над диссертацией. А потом вдруг бросил карьеру ученого, осознав себя музыкантом. К счастью для его поклонников, которые теперь подпевают ему миллионами голосов по всей стране.
Певец, композитор, поэт, актер и продюсер, Народный артист Российской Федерации, семикратный обладатель Национальной российской премии "Овация" и автор-исполнитель песенных хитов Олег Газманов сегодня отмечает свое 75-летие. По этому случаю РИА Новости Крым вспоминает главные песни и интервью артиста.
Папа "Люси"
Сначала была группа "Атлантик" в родном Калининграде – параллельно он учился в местном музучилище по классу гитары. Потом – коллективы "Синяя птица", "Визит", "Диво", "Галактика"… Москва, куда он вместе с семьей переехал в 1983 году. К этому времени Газманов – автор музыки и текстов, которые предлагает известным артистам.
"Сразу было понятно, что это неординарная личность, что он пишет сердцем и ему нужны эмоции, и каждая песня получалась в десятку", – вспоминает этот период композитор Игорь Крутой.
Уже в 1987-м будут стадионы и хит-парады двенадцати европейских стран! Но это не его будут встречать овациями, а его шестилетнего сына Родиона, который проснется популярным, исполнив песню "Люси", написанную папой. Помните: "Пропала собака, живущая в нашем дворе…."?
"Я написал эту песню и стал "Папой Люси". Меня так и объявляли, – улыбается Олег Михайлович в одном из интервью. – Как сейчас помню, мы приехали с Родионом в Астрахань. Там стадион – битком. И вот он поет песню, она заканчивается, и идут дети с воблой и черной икрой, и кладут к его ногам".
Принято считать, что впервые "Люси" прозвучала в "Утренней почте", но это не так. На самом деле это была программа "До и после полуночи". Песня прошла в ночном эфире, а спустя короткое время сделала отца и сына Газмановых настоящими звездами.
"Мои мысли — мои скакуны"
В 1989 году Олег Газманов создает группу, песню и клип "Эскадрон", которая моментально становится суперпопулярной:
"Были такие дискотеки в "Лужниках" – "ЛИС'С". И там меня тоже объявляли "Папой Люси". Но вот я написал "Эскадрон". Попросил организаторов выпустить меня, а мне ответили, мол, у тебя есть звезда – Родион, чего ты лезешь? Я уговорил. Я подумал тогда, что это шанс, я хотел сделать что-то такое, чего даже Майкл Джексон вообще не сможет. А поскольку я мастер спорта по гимнастике, я там летал так, что сцена проваливалась. И меня позвали на бис, и я пел "Эскадрон" дважды", - вспоминает Олег Михайлович.
"Эскадрон" понесся по стране так, что остановить его уже было невозможно. "Путана", "Есаул", "Свежий ветер"… Песни, вошедшие в дебютный альбом Газманова, до сих пор поет вся страна. Эти тексты разбирают на цитаты, а иногда отдельные строчки превращаются в мемы.
Газманов комментирует это с улыбкой:
"Когда мои песни расходятся по стране, когда стихи становятся частью речи моего народа – это большое счастье. "Ты морячка – я моряк", и уже не надо объяснять, чье это, кто это… Кстати, был такой мем: "Я сегодня не такой, как вчера, а вчера я был совсем никакой". Более того, один мой знакомый врач рассказал, что в психбольницах устойчивый термин шизофрении: "Мои мысли – мои скакуны". Это меня порадовало".
"Морячка"
"Я любимой объяснял, как лебедка тянет трал, а она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал…", - читать это невозможно! Только петь!
Альбом "Морячка", название которому подарил одноименный шлягер, увидел свет в 1991 году. Его заглавная композиция стала номинантом премии "Песня года" и вошла в десятку лучших песен по версии читателей "Московского Комсомольца". С тех пор прошло больше 30 лет, а песня по-прежнему возглавляет топ самых популярных композиций в караоке-барах нашей страны. Наравне с другим газмановским хитом "Офицеры", совершенно иным по настроению и содержанию.
Певец Олег Газманов
"Мне трудно втиснуть себя в узкие рамки одного музыкального направления. Видимо, я больше чувствую себя поэтом, чем артистом, музыкантом, композитором. Мои чувства, жизненные ситуации преломляются в стихах, и от этого уже зависит все остальное, стиль музыки", - так "разность тем" объясняет сам артист.
"Сделан в СССР"
"Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это моя страна", – для тех, кто "сделан" в СССР, слова этой песни близки и понятны. В 2014 году Газманов исполнил ее в Кремле. Присутствовавшие на концерте представители власти Литвы и Латвии почему-то дружно возмутились, хотя песня была написана и исполнялась еще с 2004 года.
"На крайнем концерте в Литве начали говорить, что если я спою "Сделан в СССР", то меня выдворят из страны. Но люди просили – зал из 8 тысяч человек! Я говорю: "Раз у нас демократия, поднимите руки, кто хочет, чтобы я эту песню спел, потому что я не хочу провокаций". В итоге за песню руки подняли 99,9 процента! Один мальчик спал на руках у мамы, и, когда я спросил, кто против, он вдруг проснулся и поднял руку. Я пошутил: "Мальчик, выйди из зала, не порть статистику…".
Латвия запретила Газманову въезд в страну в 2015 году. Следом в "черный список" певца внесла и Литва. А после выступления на Крымском мосту в честь его открытия фамилия артиста появилась в списке лиц, представляющих "угрозу национальной безопасности" Украины.
"Мне почетно быть в этом списке. Это те люди, которые хотят, чтобы Россия была могучей державой. Но не для того, чтобы при этом ущемлять интересы Украины. Я очень тепло отношусь к Украине, к той ее части, которую я считаю здравомыслящей", - прокомментировал это событие сам Газманов и дал очередной концерт в Крыму.
"Потому что, когда я море вижу, меня аж колбасит. Кроме того, после возвращения Крыма здесь у всех приподнятое настроение. Крым – это жемчужина!"
В то, что Олег Газманов отмечает день рождения уже в 75-й раз, поверить почти невозможно: артист до сих пор остается одним из самых "спортивных" исполнителей российской эстрады. Он ведет активный образ жизни, каждое утро начинает с зарядки и по-прежнему исполняет трюки на своих концертах.
А недавно открыл собственную SUP-школу в Серебряном Бору, объяснив это так:
"Я изучил все, у меня очень хорошо получается, и могу профессионально показать, как это делать правильно. Буду время от времени собирать людей, показывать, как я это делаю, рассказывать об этом. Конвертировать свою популярность в то, чтобы показывать, как быть здоровым".
"Удивительное дело: чем круглее календарная дата у Олега, тем моложе он становится!", - восхищаются поклонники певца в социальных сетях. Это восхищение разделяем и мы. И в очередной раз аплодируем: браво, Олег Михайлович!
В этом году народный артист России Олег Газманов решил в свой день рождения поехать кататься на сапбордах или играть в теннис всей семьей.
"Если будет хорошая погода, то поедем кататься на сапбордах всей семьей - у меня целый флот из восьми сапбордов - или играть в теннис. Обычно у нас активные праздники. Не люблю сидеть за столом и выслушивать про себя кучу всего", - сказал он РИА Новости.
Олег Газманов