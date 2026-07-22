https://crimea.ria.ru/20260722/odin-chelovek-pogib-i-10-raneny-na-kubani-v-rezultate-nochnykh-atak-vsu-1157863429.html
Один человек погиб и 10 ранены на Кубани в результате ночных атак ВСУ
Один человек погиб и 10 ранены на Кубани в результате ночных атак ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Один человек погиб и 10 ранены на Кубани в результате ночных атак ВСУ
Один человек погиб и 10 ранены в результате ночных атак ВСУ на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T08:37
2026-07-22T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб и 10 ранены в результате ночных атак ВСУ на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке. К сожалению, есть погибший, еще десять человек пострадали. В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Выражаю самые искренние соболезнования близким", - написал он в своем канале в МАКС. Кроме того, при атаке складского комплекса в Краснодаре пострадали десять человек. Трое в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали. Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно. На складе продолжают тушение пожара. Также в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома. В станице Динской – в два частных дома. Пострадавших там нет. На местах работают оперативные и специальные служб.В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, сообщалось, что пострадали семь человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.В связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске СК возбудил уголовное дело о террористическом акте. На местах происшествий ведется комплекс следственных действий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев, атаки всу, новости сво
Один человек погиб и 10 ранены на Кубани в результате ночных атак ВСУ
На Кубани один человек погиб и 10 получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ
08:37 22.07.2026 (обновлено: 08:57 22.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб и 10 ранены в результате ночных атак ВСУ на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке. К сожалению, есть погибший, еще десять человек пострадали. В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Выражаю самые искренние соболезнования близким", - написал он в своем канале в МАКС.
Кроме того, при атаке складского комплекса в Краснодаре пострадали десять человек. Трое в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали. Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно.
На складе продолжают тушение пожара.
Также в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома. В станице Динской – в два частных дома. Пострадавших там нет. На местах работают оперативные и специальные служб.
В ночь на среду ВСУ атаковали
беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, сообщалось, что пострадали семь человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила
, что были атакованы логистические комплексы компании.
В связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске СК возбудил уголовное дело о террористическом акте. На местах происшествий ведется комплекс следственных действий.
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