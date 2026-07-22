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Очередную атаку ВСУ отражают в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Очередную атаку ВСУ отражают в Севастополе
Очередную атаку ВСУ отражают в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Очередную атаку ВСУ отражают в Севастополе
В Севастополе снова отражают атаку украинских беспилотников, это уже шестая попытка за сутки ударить по городу-герою. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе снова отражают атаку украинских беспилотников, это уже шестая попытка за сутки ударить по городу-герою. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И подчеркнул, что никто из людей не пострадал. Также губернатор призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", – добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, михаил развожаев, севастополь, срочные новости крыма, пво, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
Очередную атаку ВСУ отражают в Севастополе

Севастополь отражает очередную атаку ВСУ – работают ПВО и огневые группы

17:10 22.07.2026 (обновлено: 17:27 22.07.2026)
 
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Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе снова отражают атаку украинских беспилотников, это уже шестая попытка за сутки ударить по городу-герою. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах", – проинформировал глава региона.

И подчеркнул, что никто из людей не пострадал. Также губернатор призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", – добавил Развожаев.
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Новости СевастополяМихаил РазвожаевСевастопольСрочные новости КрымаПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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