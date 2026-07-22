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Новости Ялты: состояние пострадавших после удара ВСУ стабилизировали
Новости Ялты: состояние пострадавших после удара ВСУ стабилизировали - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Новости Ялты: состояние пострадавших после удара ВСУ стабилизировали
Семеро пострадавших при атаке на многоэтажный жилой дом в Ялте остаются в стационаре, состояние тяжелых пациентов сейчас стабилизировано. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T19:54
2026-07-22T19:54
2026-07-22T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Семеро пострадавших при атаке на многоэтажный жилой дом в Ялте остаются в стационаре, состояние тяжелых пациентов сейчас стабилизировано. Об этом РИА Новости Крым сообщили в филиале Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА в Крыму.Враг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на среду. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.Как уточняют медики, все обращения связаны с осколочными ранениями, одно – с отравлением угарным газом. Сейчас специалисты продолжают оказывать людям всю необходимую помощь."Лекарства есть, все расходные материалы есть, светом и водой стационар обеспечен", – подчеркнули в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о терактеЯлта после атаки ВСУ – новости последнего часаВыгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ
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РИА Новости Крым
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Новости Ялты: состояние пострадавших после удара ВСУ стабилизировали
Состояние пострадавших после удара ВСУ по Ялте удалось стабилизировать - ФМБА