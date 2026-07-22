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Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
Сводка Минобороны РФ о ходе спецоперации за сутки. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T14:52
2026-07-22T14:52
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сводка Минобороны РФ о ходе спецоперации за сутки.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали вражеские формирования в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли свыше 250 военных, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба" и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике врага в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 210 солдат, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба".Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Уничтожили формирования и бригады врага в Донецкой Народной Республике. Потери Киева – 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и четыре артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили до 240 солдат, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Враг потерял до 380 солдат, бронетранспортер, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Подразделения "Днепр" разгромили формирования противника в Запорожской области. Уничтожено более 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса "Нептун", логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В среду в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от КраматорскаРоссийская "Молния" бьет врага на Ореховском направленииНад Крымом и 16-ю регионами РФ за ночь ликвидированы 242 беспилотников
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днепропетровская область
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Новости СВО – за сутки российские военные уничтожили почти 1300 украинских боевиков

14:52 22.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сводка Минобороны РФ о ходе спецоперации за сутки.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали вражеские формирования в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли свыше 250 военных, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба" и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике врага в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 210 солдат, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба".
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Уничтожили формирования и бригады врага в Донецкой Народной Республике. Потери Киева – 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили до 240 солдат, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Враг потерял до 380 солдат, бронетранспортер, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
Подразделения "Днепр" разгромили формирования противника в Запорожской области. Уничтожено более 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса "Нептун", логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.
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Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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