Рейтинг@Mail.ru
Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16 - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260722/novosti-krasnodara-chislo-povrezhdennykh-pri-atake-vsu-domov-vyroslo-do-16-1157882382.html
Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16
Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16 - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16
В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 16 домовладений. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T15:25
2026-07-22T15:25
краснодар
краснодарский край
новости
атаки всу
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/10/1124912831_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b6aca31b69f91a2a748f71cc70c179db.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 16 домовладений. Об этом сообщили в оперштабе региона.Уже подтверждены повреждения десяти частных и шести многоквартирных домов. В больницах города остаются трое раненых, уточнили в оперштабе.Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Позже власти сообщили, что количество погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицуАтака дронов на Ялту: стало известно состояние раненыхВыгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ
краснодар
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/10/1124912831_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_18cbd68c6a886e63b9928953757dea17.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, краснодарский край, новости, атаки всу, происшествия
Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16

В Краснодаре число поврежденных после атаки ВСУ домов увеличилось до 16– оперштаб

15:25 22.07.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРазбитое в результате обстрела стекло
Разбитое в результате обстрела стекло
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 16 домовладений. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"Количество поврежденных из-за атаки БПЛА домовладений в Краснодаре увеличилось до 16. В городе продолжают работать комиссии по оценке ущерба", - говорится в сообщении.
Уже подтверждены повреждения десяти частных и шести многоквартирных домов. В больницах города остаются трое раненых, уточнили в оперштабе.
Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Позже власти сообщили, что количество погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу
Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых
Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ
 
КраснодарКраснодарский крайНовостиАтаки ВСУПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34Госдума ввела ограничения для скрывающихся от наказания релокантов
15:25Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16
15:16Треть заемщиков ВТБ с просрочкой выбирают финансовое урегулирование
15:09Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов
14:52Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
14:29Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых
14:11На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России
13:58В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка
13:48Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России
13:38Бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
13:37Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов
13:25Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин
13:19"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУ
13:06Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ
12:56На пожаре в многоэтажке Феодосии погиб человек
12:46Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ
12:39ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте - ранены 17 человек
12:29Более тысячи детей примут участие в летней программе Нового Херсонеса
12:20Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу
12:10Олегу Газманову – 75
Лента новостейМолния