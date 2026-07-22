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Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16
Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16 - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16
В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 16 домовладений. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T15:25
2026-07-22T15:25
2026-07-22T15:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 16 домовладений. Об этом сообщили в оперштабе региона.Уже подтверждены повреждения десяти частных и шести многоквартирных домов. В больницах города остаются трое раненых, уточнили в оперштабе.Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Позже власти сообщили, что количество погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицуАтака дронов на Ялту: стало известно состояние раненыхВыгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ
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краснодар, краснодарский край, новости, атаки всу, происшествия
Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16
В Краснодаре число поврежденных после атаки ВСУ домов увеличилось до 16– оперштаб