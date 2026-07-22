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Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16

Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16 - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16

В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 16 домовладений. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T15:25

2026-07-22T15:25

2026-07-22T15:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 16 домовладений. Об этом сообщили в оперштабе региона.Уже подтверждены повреждения десяти частных и шести многоквартирных домов. В больницах города остаются трое раненых, уточнили в оперштабе.Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Позже власти сообщили, что количество погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицуАтака дронов на Ялту: стало известно состояние раненыхВыгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ

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краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, краснодарский край, новости, атаки всу, происшествия