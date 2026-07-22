https://crimea.ria.ru/20260722/nad-krymom-i-esche-dvum-regionami-rf-unichtozhili-esche-80-bespilotnikov-1157893473.html

Над Крымом и еще двум регионами РФ уничтожили еще 80 беспилотников

Над Крымом и еще двум регионами РФ уничтожили еще 80 беспилотников - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Над Крымом и еще двум регионами РФ уничтожили еще 80 беспилотников

В течение дня силы ПВО уничтожили еще 80 вражеских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом вечером в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T20:27

2026-07-22T20:27

2026-07-22T20:31

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля - РИА Новости Крым. В течение дня силы ПВО уничтожили еще 80 вражеских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом вечером в среду сообщили в Минобороны РФ.По информации Минобороны РФ, дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 242 беспилотника ВСУ над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.При ночном ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек. Трое ялтинцев доставлены в больнице тяжелом состоянии. Сейчас состояние раненых удалось стабилизировать.В Севастополе за ночь отразили пять воздушных атак. Днем в среду над городом сбили еще два БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часаПосле атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о терактеНовости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, атаки всу, новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)