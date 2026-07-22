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Над Крымом и еще двум регионами РФ уничтожили еще 80 беспилотников - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Над Крымом и еще двум регионами РФ уничтожили еще 80 беспилотников
Над Крымом и еще двум регионами РФ уничтожили еще 80 беспилотников - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Над Крымом и еще двум регионами РФ уничтожили еще 80 беспилотников
В течение дня силы ПВО уничтожили еще 80 вражеских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом вечером в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T20:27
2026-07-22T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля - РИА Новости Крым. В течение дня силы ПВО уничтожили еще 80 вражеских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом вечером в среду сообщили в Минобороны РФ.По информации Минобороны РФ, дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 242 беспилотника ВСУ над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.При ночном ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек. Трое ялтинцев доставлены в больнице тяжелом состоянии. Сейчас состояние раненых удалось стабилизировать.В Севастополе за ночь отразили пять воздушных атак. Днем в среду над городом сбили еще два БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часаПосле атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о терактеНовости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16
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атаки всу на крым, атаки всу, новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и еще двум регионами РФ уничтожили еще 80 беспилотников

Над Крымом и еще двум регионами РФ днем в среду уничтожили еще 80 беспилотников

20:27 22.07.2026 (обновлено: 20:31 22.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы
Боевая работа мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля - РИА Новости Крым. В течение дня силы ПВО уничтожили еще 80 вражеских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом вечером в среду сообщили в Минобороны РФ.

!В течение дня, в период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 242 беспилотника ВСУ над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
При ночном ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек. Трое ялтинцев доставлены в больнице тяжелом состоянии. Сейчас состояние раненых удалось стабилизировать.
В Севастополе за ночь отразили пять воздушных атак. Днем в среду над городом сбили еще два БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах.
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Атаки ВСУ на КрымАтаки ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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