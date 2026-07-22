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Над Крымом и 16-ю регионами РФ за ночь ликвидированы 242 беспилотников - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Над Крымом и 16-ю регионами РФ за ночь ликвидированы 242 беспилотников
Над Крымом и 16-ю регионами РФ за ночь ликвидированы 242 беспилотников - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Над Крымом и 16-ю регионами РФ за ночь ликвидированы 242 беспилотников
Дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 242 беспилотника ВСУ над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над акваториями Азовского РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T08:41
2026-07-22T08:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 242 беспилотника ВСУ над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 21 июля до 8.00 мск 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от Краматорска
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РИА Новости Крым
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4.7
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атаки всу на крым, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом и 16-ю регионами РФ за ночь ликвидированы 242 беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 242 беспилотника над регионами РФ и двумя морями

08:41 22.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 242 беспилотника ВСУ над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 21 июля до 8.00 мск 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что дроны были ликвидированы над территориями Крыма и Краснодарского края, акваториями Азовского и Черного морей, а также над Старопольем, Московским регионом и тринадцатью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

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Атаки ВСУ на КрымАтаки ВСУНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФПВОБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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