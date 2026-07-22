https://crimea.ria.ru/20260722/nad-krymom-i-16-yu-regionami-rf-za-noch-likvidirovany-242-bespilotnikov--1157863567.html

Над Крымом и 16-ю регионами РФ за ночь ликвидированы 242 беспилотников

Над Крымом и 16-ю регионами РФ за ночь ликвидированы 242 беспилотников - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Над Крымом и 16-ю регионами РФ за ночь ликвидированы 242 беспилотников

Дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 242 беспилотника ВСУ над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над акваториями Азовского РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T08:41

2026-07-22T08:41

2026-07-22T08:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 242 беспилотника ВСУ над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 21 июля до 8.00 мск 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от Краматорска

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2026

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атаки всу на крым, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя