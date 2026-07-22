https://crimea.ria.ru/20260722/na-ukraine-snova-pravit-bal-chernaya-rada-chem-eto-obernetsya-dlya-rossii-1157872151.html

На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России

На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России - РИА Новости Крым, 22.07.2026

На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России

Тотальная перестройка системы управления на Украине, в том числе в вооруженных силах, стала своеобразной "черной радой"* на новый лад, и это выгодно России для... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T14:11

2026-07-22T14:11

2026-07-22T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Тотальная перестройка системы управления на Украине, в том числе в вооруженных силах, стала своеобразной "черной радой"* на новый лад, и это выгодно России для достижения ею поставленных задач. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне вечером стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский уволил с должности главкома ВСУ Александра Сырского и назначил на его место Михаила Драпатого. Ранее в отставку был отправлен глава минобороны Украины Михаил Федоров, из-за чего несколько дней подряд в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Полтаве и других городах проходили акции протеста с требованием вернуть Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.По мнению Колесниченко, замена персоналий в украинском политикуме и армии по своей сути не играет никакой роли для РФ и событий в зоне проведения ею спецоперации."Как в басне Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь..." И я бы не акцентировал внимание на должности одного из руководителей одного из родов войск. Драпатый вроде бы имеет отношение и лоялен к бывшему министру обороны Федорову и поддерживает его идею усиления ВСУ с помощью беспилотной авиации. Вот все, чем его можно оценить", – сказал Колесниченко.Тем не менее, внимания достойна сама ситуация с отставками и рокировками, которая происходит на Украине "во время серьезного давления со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", добавил он.В этой обстановке заниматься серьезным планированием каких-то военных операций никто не будет, считает он."Те, кто служил в армии, отлично понимают, что такое управление войсками. Это не просто дать команду: "Иванову – туда, Петрову – сюда". Нужно формировать все, начиная от тыла, две трети военных действий – его организация... И новому человеку нужно войти в смысл того, что происходит. Подвоз, отвоз, формирование, планирование, сбор информации – в это дело войти очень сложно", – сказал Колесниченко.По мнению эксперта, все так посыпалось потому, что глава киевского режима Владимир Зеленский решился лишить должности министра обороны Михаила Федорова, и не по причине, что у того был конфликт с Сырским, а потому что экс-министр становился Зеленскому потенциальным политическим конкурентом.В результате вышло так, что некая "улица", "молодежь с картонками" формирует государственную политику в части управления вооруженными силами, добавил он."Это такая (ситуация) времен казацкой "черной рады*": собирается круг – погомонили, выпили по сто граммов, решили", – заметил эксперт.По его мнению, такое положение дел на Украине можно только приветствовать."Будем аплодировать подобного рода управленческим решениям Зеленского и тому, что там происходит. Потому что кого бы они ни меняли, кого бы ни назначали, все равно действия на линии боестолкновения не меняются. Систематически последние полгода, каждый день, фиксируется продвижение наших воинов-освободителей", – заключил он.*Черная рада – большое казачье собрание под Нежином летом 1663 года. "Черный" здесь значит неказачий: право голоса наравне с реестровыми старшинами тогда получили горожане и крестьяне, то есть и "чернь", повлияв на судьбоносный выбор гетмана. События стали кульминацией борьбы за гетманскую власть на Украине после смерти Богдана Хмельницкого.Новый Богдан Хмельницкий приведет Украину обратно к России – КонстантиновРанее военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, комментируя замену командующего ВСУ, высказал мнение, что назначение главкомом Михаила Драпатого, который неплохо проявил себя как полевой генерал, может создать определенные сложности для российской армии на линии фронта, но в то же время принесет очень большие риски для самого Зеленского.В свою очередь, военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что кандидатура Сырского в определенном смысле была выгодна России, поскольку тот был "мясником", который бездумно кидал украинские войска на верную гибель, совершая ошибки. При этом он был абсолютно предан Зеленскому, слушал только его непрекословно, и найти другого на его должность с такими же качествами Зеленскому не удастся – все возможные кандидаты из имеющихся будут для него в политическом смысле опасны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку России Зеленский решил избавиться от Умерова Коммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим колесниченко, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, владимир зеленский, кадровые перестановки