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На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"
На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" - РИА Новости Крым, 22.07.2026
На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"
Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе,... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T08:02
2026-07-22T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в Одессе поражен логистический центр "Новой Почты", который использовался для хранения грузов военного назначения. А в населенном пункте Ковалевка разбита батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" вооруженных сил Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – экспертЧто произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного экспертаГрупповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
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удары по украине, одесса, украина, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"

ВС РФ ударили по порту в Одессе и батарее берегового ракетного комплекса "Нептун"

08:02 22.07.2026 (обновлено: 08:08 22.07.2026)
 
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Украинские пожарные
© ГУ ГСЧС Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены два морских судна на переходе морем, а также в порту "Одесса" – объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения ВСУ", – сказано в сообщении военного ведомства.
Также в Одессе поражен логистический центр "Новой Почты", который использовался для хранения грузов военного назначения. А в населенном пункте Ковалевка разбита батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" вооруженных сил Украины.
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Удары по УкраинеОдессаУкраинаНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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