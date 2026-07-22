https://crimea.ria.ru/20260722/na-ukraine-porazheny-porty-i-batareya-beregovogo-raketnogo-kompleksa-neptun-1157862166.html
На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"
На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" - РИА Новости Крым, 22.07.2026
На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"
Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе,... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T08:02
2026-07-22T08:02
2026-07-22T08:08
удары по украине
одесса
украина
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157862325_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_17490bf283bed1e4b5adc5443264ada3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в Одессе поражен логистический центр "Новой Почты", который использовался для хранения грузов военного назначения. А в населенном пункте Ковалевка разбита батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" вооруженных сил Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – экспертЧто произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного экспертаГрупповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
одесса
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157862325_0:0:1427:1070_1920x0_80_0_0_817df0cad43f33f1692ed584dde96d02.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, одесса, украина, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"
ВС РФ ударили по порту в Одессе и батарее берегового ракетного комплекса "Нептун"
08:02 22.07.2026 (обновлено: 08:08 22.07.2026)