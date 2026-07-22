https://crimea.ria.ru/20260722/na-ukraine-porazheny-porty-i-batareya-beregovogo-raketnogo-kompleksa-neptun-1157862166.html

На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"

На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" - РИА Новости Крым, 22.07.2026

На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе,... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T08:02

2026-07-22T08:02

2026-07-22T08:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в Одессе поражен логистический центр "Новой Почты", который использовался для хранения грузов военного назначения. А в населенном пункте Ковалевка разбита батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" вооруженных сил Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – экспертЧто произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного экспертаГрупповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ

одесса

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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