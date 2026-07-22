https://crimea.ria.ru/20260722/na-ukraine-khotyat-podnyat-v-100-raz-shtrafy-za-russkuyu-muzyku-v-kafe-1157889964.html

На Украине хотят поднять в 100 раз штрафы за русскую музыку в кафе

На Украине хотят поднять в 100 раз штрафы за русскую музыку в кафе - РИА Новости Крым, 22.07.2026

На Украине хотят поднять в 100 раз штрафы за русскую музыку в кафе

Группа депутатов Верховной рады внесла на рассмотрение парламента законопроект об увеличении штрафов за музыкальные клипы и песни на русском языке в кафе и... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T21:39

2026-07-22T21:39

2026-07-22T21:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Группа депутатов Верховной рады внесла на рассмотрение парламента законопроект об увеличении штрафов за музыкальные клипы и песни на русском языке в кафе и ресторанах. Об этом сообщают украинские СМИ.Документом предлагается запретить "публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию и публичное оповещение музыкальных произведений, фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, связанных с государством-агрессором".Нарушителям этого предписания грозит штраф. На данный момент он составляет 170 гривен (около 4 долларов). Нардепы предлагают увеличить его размеры.Также законопроектом предлагается увеличить штрафы за повторное нарушение других требований языкового законодательства с нынешних 5100 – 6800 гривен до 8500 – 17000 гривен.Накануне сообщалось, что в Киеве учительницу начальных классов одного из киевских лицеев оштрафовали за то, что на уроке она показала детям фрагмент мультфильма на русском языке.В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский язык объявили вне закона в ПолтавеНа Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведетКультурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости , русский язык, штрафы, музыка