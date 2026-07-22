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На Севастополь обрушится сильный дождь с грозой

На Севастополь обрушится сильный дождь с грозой - РИА Новости Крым, 22.07.2026

На Севастополь обрушится сильный дождь с грозой

В четверг, 23 июля, в Севастополе ожидается сильный дождь с грозой. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 22.07.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 23 июля, в Севастополе ожидается сильный дождь с грозой. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Севастополю.По данным севастопольского главка МЧС РФ, сильные осадки могут вызвать подтопления низменных территорий, перебои в работе транспорта, размыв грунтовых дорог, сход грунта со склонов, нарушение целостности укрепительных конструкций.Ранее сообщалось, что в Республике Крым вечером 22 июля и в течение суток 23 июля также ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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