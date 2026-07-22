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На пожаре в многоэтажке Феодосии погиб человек

На пожаре в многоэтажке Феодосии погиб человек - РИА Новости Крым, 22.07.2026

На пожаре в многоэтажке Феодосии погиб человек

В Феодосии при пожаре в многоэтажном доме погиб человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС. РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T12:56

2026-07-22T12:56

2026-07-22T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии при пожаре в многоэтажном доме погиб человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.По информации ведомства, пожар произошел на втором этаже многоквартирного дома по улице Симферопольское шоссе. Спасателям пришлось эвакуировать троих человек.В тушении пожара было задействовано от МЧС России 14 человек, 4 единицы техники. Сейчас причины возгорания устанавливаются экспертами-дознавателями.Ранее шестерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Севастополе. Пожар произошел вечером в одном из многоквартирных домов по улице Вакуленчука.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште загорелось кафеНочью в Севастополе горела квартира в жилой многоэтажкеВ Джанкое тушили горящую крышу здания

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2026

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