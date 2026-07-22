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На пожаре в многоэтажке Феодосии погиб человек - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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На пожаре в многоэтажке Феодосии погиб человек
На пожаре в многоэтажке Феодосии погиб человек - РИА Новости Крым, 22.07.2026
На пожаре в многоэтажке Феодосии погиб человек
В Феодосии при пожаре в многоэтажном доме погиб человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T12:56
2026-07-22T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии при пожаре в многоэтажном доме погиб человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.По информации ведомства, пожар произошел на втором этаже многоквартирного дома по улице Симферопольское шоссе. Спасателям пришлось эвакуировать троих человек.В тушении пожара было задействовано от МЧС России 14 человек, 4 единицы техники. Сейчас причины возгорания устанавливаются экспертами-дознавателями.Ранее шестерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Севастополе. Пожар произошел вечером в одном из многоквартирных домов по улице Вакуленчука.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште загорелось кафеНочью в Севастополе горела квартира в жилой многоэтажкеВ Джанкое тушили горящую крышу здания
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На пожаре в многоэтажке Феодосии погиб человек

В Феодосии на пожаре в многоквартирном доме погиб человек

12:56 22.07.2026 (обновлено: 12:57 22.07.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в многоэтажке Феодосии
Пожар в многоэтажке Феодосии
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии при пожаре в многоэтажном доме погиб человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.
По информации ведомства, пожар произошел на втором этаже многоквартирного дома по улице Симферопольское шоссе. Спасателям пришлось эвакуировать троих человек.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в многоэтажке Феодосии
Пожар в многоэтажке Феодосии
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар в многоэтажке Феодосии
"При разборе конструкций на месте пожара был обнаружен погибший. Распространения огня на соседние квартиры не допущено. Пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.
В тушении пожара было задействовано от МЧС России 14 человек, 4 единицы техники. Сейчас причины возгорания устанавливаются экспертами-дознавателями.
Ранее шестерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Севастополе. Пожар произошел вечером в одном из многоквартирных домов по улице Вакуленчука.
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