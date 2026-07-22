На пороге шторма: погода в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В среду на Крым обрушится непогода: ожидаются грозы, дожди и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

" Холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-западный, днем в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, в горах +13..16; днем +27…31", - уточнили синоптики.

Дожди с грозами ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +19...22, днем +28...30.