https://crimea.ria.ru/20260722/na-poroge-shtorma-pogoda-v-krymu-v-sredu-1157839491.html
На пороге шторма: погода в Крыму в среду
На пороге шторма: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.07.2026
На пороге шторма: погода в Крыму в среду
В среду на Крым обрушится непогода: ожидаются грозы, дожди и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T00:01
2026-07-22T00:01
2026-07-22T00:01
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В среду на Крым обрушится непогода: ожидаются грозы, дожди и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.Дожди с грозами ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +19...22, днем +28...30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На пороге шторма: погода в Крыму в среду
Крым в среду накроют грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В среду на Крым обрушится непогода: ожидаются грозы, дожди и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-западный, днем в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, в горах +13..16; днем +27…31", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.
Дожди с грозами ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +19...22, днем +28...30.
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