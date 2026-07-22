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На пороге шторма: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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На пороге шторма: погода в Крыму в среду
На пороге шторма: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.07.2026
На пороге шторма: погода в Крыму в среду
В среду на Крым обрушится непогода: ожидаются грозы, дожди и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T00:01
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крым
крымский гидрометцентр
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В среду на Крым обрушится непогода: ожидаются грозы, дожди и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.Дожди с грозами ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +19...22, днем +28...30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260721/grozovoy-front-idet-na-krym---obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1157832999.html
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РИА Новости Крым
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крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
На пороге шторма: погода в Крыму в среду

Крым в среду накроют грозовые дожди

00:01 22.07.2026
 
© РИА Новости КрымГроза на пляже
Гроза на пляже - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В среду на Крым обрушится непогода: ожидаются грозы, дожди и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-западный, днем в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, в горах +13..16; днем +27…31", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.
Дожди с грозами ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +19...22, днем +28...30.
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КрымКрымский гидрометцентрПогодаПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01На пороге шторма: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 июля
23:25Воздушная тревога объявлена в Севастополе
22:52Новый главком ВСУ и деньги на выплаты крымчанам: главное за день
22:43Зеленский назначил нового главкома ВСУ
22:38В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистры
22:36На Украине учительницу оштрафовали за русский язык на уроке
22:28Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады
22:19В Крыму предложили создать биржу социальных проектов
22:09Собаки напали на 6-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье
21:57Как не перегреться в жару
21:46Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признание
21:41Украину ждет очень трудная зима
21:29В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц
21:16Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю
21:03Джанкойский район без света: где получить помощь
20:54Над Крымом и регионами России сбили 123 украинских БПЛА
20:46Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт
20:37В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ
20:25Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света
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