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Мобильные огневые группы отряда "Барс" готовят в Рязанской области - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Мобильные огневые группы отряда "Барс" готовят в Рязанской области
Мобильные огневые группы отряда "Барс" готовят в Рязанской области - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Мобильные огневые группы отряда "Барс" готовят в Рязанской области
В Рязанской области проходят подготовку и слаживание расчеты мобильных огневых групп отряда "Барс", предназначенные для защиты гражданских объектов и... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T20:23
2026-07-22T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Рязанской области проходят подготовку и слаживание расчеты мобильных огневых групп отряда "Барс", предназначенные для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры региона. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минобороны.Как уточнили в оборонном ведомстве, расчеты укомплектованы резервистами, которые добровольно подписали контракт с Минобороны о нахождении в мобилизационном людском резерве, для защиты своей малой родины от вражеских атак.Резервисты, в том числе, обучаются тактической, медицинской и огневой подготовке с применением турелей из спаренных пулеметов ПКТ и автоматов АК-47, установленных на автомобилях "УАЗ Патриот" типа "пикап".Под руководством инструкторов ВДВ, имеющих богатый боевой опыт, бойцы тренируются как днем, так и ночью.При этом граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в специальной военной операции. Резервисты выполняют поставленные задачи для защиты объектов жизнеобеспечения только на территории своего субъекта, уточнили в Минобороны.20 июля сообщалось, что добровольцы отрядов "Барс" группировки "Днепр" получили государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции.Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена, сообщал ранее председатель парламента республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Барс-Крым" оптимизирует работу казачьих подразделений по боевому слаживаниюВ небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛАМинобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
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министерство обороны рф, видео, новости сво, вооруженные силы россии, рязанская область, видео
Мобильные огневые группы отряда "Барс" готовят в Рязанской области

На полигоне ВДВ в Рязанской области идет подготовка мобильных огневых групп отряда "Барс"

20:23 22.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Рязанской области проходят подготовку и слаживание расчеты мобильных огневых групп отряда "Барс", предназначенные для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры региона. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минобороны.
"На одном из полигонов Воздушно-десантных войск проходят подготовку и слаживание расчеты мобильных огневых групп отряда "БАРС-Рязань", предназначенные для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры Рязанской области", – говорится в сообщении.
Как уточнили в оборонном ведомстве, расчеты укомплектованы резервистами, которые добровольно подписали контракт с Минобороны о нахождении в мобилизационном людском резерве, для защиты своей малой родины от вражеских атак.
Резервисты, в том числе, обучаются тактической, медицинской и огневой подготовке с применением турелей из спаренных пулеметов ПКТ и автоматов АК-47, установленных на автомобилях "УАЗ Патриот" типа "пикап".
"В ходе тренировок личный состав изучил способы применения штатного оружия и методы ведения "боя" в составе группы, отработал навыки оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых, инженерной подготовки, оборудования и маскировки огневых позиций, ведения наблюдения и радиопереговоров", – рассказали в профильной пресс-службе.
Под руководством инструкторов ВДВ, имеющих богатый боевой опыт, бойцы тренируются как днем, так и ночью.
При этом граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в специальной военной операции. Резервисты выполняют поставленные задачи для защиты объектов жизнеобеспечения только на территории своего субъекта, уточнили в Минобороны.
20 июля сообщалось, что добровольцы отрядов "Барс" группировки "Днепр" получили государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции.
Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена, сообщал ранее председатель парламента республики Владимир Константинов.
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