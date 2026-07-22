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Ленобласть передала Крыму 10 дизель-генераторов
Ленобласть передала Крыму 10 дизель-генераторов - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Ленобласть передала Крыму 10 дизель-генераторов
Ленинградская область передала Республике Крым 10 дизель-генераторных установок общей мощностью около 2 МВт. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T11:18
2026-07-22T11:18
2026-07-22T11:18
ленинградская область
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электроэнергия
отключение электроэнергии в крыму
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ленинградская область передала Республике Крым 10 дизель-генераторных установок общей мощностью около 2 МВт. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко."В ходе телефонного разговора с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым уточнил, какая помощь нужна в непростой ситуации. Он сказал, что нужны генераторы, в том числе для обеспечения водоснабжения", – рассказал Дрозденко.По его словам, мощность каждой из переданных Крыму установок в зависимости от модели составляет от 100 до 400 кВт. Они помогут обеспечить резервное электроснабжение больниц, пожарных частей, насосных станций водоснабжения и других важных объектов. Часть генераторов — мобильные. При необходимости их можно быстро перевезти с одного объекта на другой.Губернатор отметил, что на просьбу о помощи Крыму откликнулись практически все районы Ленобласти. При этом по итогам заседания оперштаба принято решение пополнить резерв энергогенераторов Ленинградской области в течение двух месяцев за счет резервного фонда.Ранее сообщалось, что медучреждениям Симферополя выделили более 26 миллионов рублей на закупку дизель-генераторных установок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения светаКрым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской областиЖителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторами
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РИА Новости Крым
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ленинградская область, александр дрозденко, крым, электроэнергия, отключение электроэнергии в крыму, электричество
Ленобласть передала Крыму 10 дизель-генераторов
Ленинградская область передала Крыму 10 дизель-генераторов мощностью от 100 до 400 кВт
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ленинградская область передала Республике Крым 10 дизель-генераторных установок общей мощностью около 2 МВт. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
"В ходе телефонного разговора с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым уточнил, какая помощь нужна в непростой ситуации. Он сказал, что нужны генераторы, в том числе для обеспечения водоснабжения", – рассказал Дрозденко.
По его словам, мощность каждой из переданных Крыму установок в зависимости от модели составляет от 100 до 400 кВт. Они помогут обеспечить резервное электроснабжение больниц, пожарных частей, насосных станций водоснабжения и других важных объектов. Часть генераторов — мобильные. При необходимости их можно быстро перевезти с одного объекта на другой.
Губернатор отметил, что на просьбу о помощи Крыму откликнулись практически все районы Ленобласти.
При этом по итогам заседания оперштаба принято решение пополнить резерв энергогенераторов Ленинградской области в течение двух месяцев за счет резервного фонда.
Ранее сообщалось,
что медучреждениям Симферополя выделили более 26 миллионов рублей на закупку дизель-генераторных установок.
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