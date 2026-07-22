Рейтинг@Mail.ru
Лавров обозначил перспективы работы АСЕАН в области энергобезопасности - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260722/lavrov-oboznachil-perspektivy-raboty-asean-v-oblasti-energobezopasnosti-1157861358.html
Лавров обозначил перспективы работы АСЕАН в области энергобезопасности
Лавров обозначил перспективы работы АСЕАН в области энергобезопасности - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Лавров обозначил перспективы работы АСЕАН в области энергобезопасности
У Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) есть перспективы для совместной работы в области энергетической и продовольственной... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T07:34
2026-07-22T07:34
ассоциация государств юго-восточной азии (асеан)
сергей лавров
россия
энергетика
безопасность
в мире
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157861502_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_8e6516eaaaaffa49e3a93ebb813eb94c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. У Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) есть перспективы для совместной работы в области энергетической и продовольственной безопасности. Об этом, выступая на министерской встрече Россия – АСЕАН, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.По его словам, в России твердо уверены, что АСЕАН является надежным партнером и единомышленником в совместной работе на всех направлениях. Руководители стран достигли важных договоренностей в сфере политики и безопасности, борьбы с новыми угрозами, развития торгово-экономических и гуманитарных связей, отметил глава МИД РФ.Он заметил, что для такой работы задают четкие ориентиры те решения, которые были приняты по итогам саммита в Казани."Со своей стороны последовательно поддерживаем центральную роль АСЕАН во всех региональных делах, вносим посильный вклад в укрепление выстроенной вокруг организации системы межгосударственных отношений, которые основаны на принципах международного права, открытости, равенства и учета интересов всех участников", – добавил глава российского МИД.18 июня по итогам саммита в Казани была принята Казанская декларация 2026 года "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе". Документом признано успешное выполнение комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021–2025 годы и одобрен новый комплексный план по реализации стратегического партнерства между РФ и АСЕАН на 2026 – 2030 годы) "с целью дальнейшего продвижения и расширения многогранного и взаимовыгодного сотрудничества".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важенСаммит АСЕАН - знаковый для нашей страны - политологМоскву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157861502_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_194ee27a26ad5b907c0d5e8e0ec62429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ассоциация государств юго-восточной азии (асеан), сергей лавров, россия, энергетика, безопасность, в мире, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Лавров обозначил перспективы работы АСЕАН в области энергобезопасности

У России и АСЕАН есть перспективы для работы в области энергобезопасности - Лавров

07:34 22.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. У Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) есть перспективы для совместной работы в области энергетической и продовольственной безопасности. Об этом, выступая на министерской встрече Россия – АСЕАН, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, в России твердо уверены, что АСЕАН является надежным партнером и единомышленником в совместной работе на всех направлениях. Руководители стран достигли важных договоренностей в сфере политики и безопасности, борьбы с новыми угрозами, развития торгово-экономических и гуманитарных связей, отметил глава МИД РФ.

"Мы видим очень хорошие перспективы в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации, платформенной экономике", – сказал Лавров.

Он заметил, что для такой работы задают четкие ориентиры те решения, которые были приняты по итогам саммита в Казани.
"Со своей стороны последовательно поддерживаем центральную роль АСЕАН во всех региональных делах, вносим посильный вклад в укрепление выстроенной вокруг организации системы межгосударственных отношений, которые основаны на принципах международного права, открытости, равенства и учета интересов всех участников", – добавил глава российского МИД.
18 июня по итогам саммита в Казани была принята Казанская декларация 2026 года "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе". Документом признано успешное выполнение комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021–2025 годы и одобрен новый комплексный план по реализации стратегического партнерства между РФ и АСЕАН на 2026 – 2030 годы) "с целью дальнейшего продвижения и расширения многогранного и взаимовыгодного сотрудничества".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен
Саммит АСЕАН - знаковый для нашей страны - политолог
Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин
 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)Сергей ЛавровРоссияЭнергетикаБезопасностьВ миреПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:25В Запорожской области уничтожен украинский пункт управления БПЛА
09:12Русский инженер Павел Сухой – о легенде мировой авиации в инфографике
09:05Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым
08:59В Симферополе и районе ограничат подачу воды в среду
08:48Отбой воздушной тревоги в Севастополе
08:41Над Крымом и 16-ю регионами РФ за ночь ликвидированы 242 беспилотников
08:37Один человек погиб и 10 ранены на Кубани в результате ночных атак ВСУ
08:34В Севастополе снова звучит воздушная тревога
08:24Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ
08:11В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
08:02На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"
07:51В Севастополе воздушная тревога звучит второй раз за утро
07:49Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолета
07:34Лавров обозначил перспективы работы АСЕАН в области энергобезопасности
07:12В Севастополе отменили воздушную тревогу
07:05Атакованные на Кубани и Ставрополье логистические центры принадлежат Wildberries
06:49Глава ФБР приедет в Москву: с какой целью и в чем выгода России
06:29В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза
06:12Крымский мост - обстановка на переправе утром в среду
06:01ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшие
Лента новостейМолния