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Лавров обозначил перспективы работы АСЕАН в области энергобезопасности

Лавров обозначил перспективы работы АСЕАН в области энергобезопасности - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Лавров обозначил перспективы работы АСЕАН в области энергобезопасности

У Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) есть перспективы для совместной работы в области энергетической и продовольственной... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T07:34

2026-07-22T07:34

2026-07-22T07:34

ассоциация государств юго-восточной азии (асеан)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. У Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) есть перспективы для совместной работы в области энергетической и продовольственной безопасности. Об этом, выступая на министерской встрече Россия – АСЕАН, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.По его словам, в России твердо уверены, что АСЕАН является надежным партнером и единомышленником в совместной работе на всех направлениях. Руководители стран достигли важных договоренностей в сфере политики и безопасности, борьбы с новыми угрозами, развития торгово-экономических и гуманитарных связей, отметил глава МИД РФ.Он заметил, что для такой работы задают четкие ориентиры те решения, которые были приняты по итогам саммита в Казани."Со своей стороны последовательно поддерживаем центральную роль АСЕАН во всех региональных делах, вносим посильный вклад в укрепление выстроенной вокруг организации системы межгосударственных отношений, которые основаны на принципах международного права, открытости, равенства и учета интересов всех участников", – добавил глава российского МИД.18 июня по итогам саммита в Казани была принята Казанская декларация 2026 года "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе". Документом признано успешное выполнение комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021–2025 годы и одобрен новый комплексный план по реализации стратегического партнерства между РФ и АСЕАН на 2026 – 2030 годы) "с целью дальнейшего продвижения и расширения многогранного и взаимовыгодного сотрудничества".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важенСаммит АСЕАН - знаковый для нашей страны - политологМоскву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин

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ассоциация государств юго-восточной азии (асеан), сергей лавров, россия, энергетика, безопасность, в мире, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости