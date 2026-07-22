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Крымский мост закрыт для проезда
Крымский мост закрыт для проезда - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Крымский мост закрыт для проезда
Крымский мост временно перекрыт для проезда. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T17:18
2026-07-22T17:18
2026-07-22T17:19
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост временно перекрыт для проезда. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыт для проезда
Крымский мост закрыт для проезда транспорта
17:18 22.07.2026 (обновлено: 17:19 22.07.2026)