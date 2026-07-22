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Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов
Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов
Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, на автоподходах очередей нет. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T15:09
2026-07-22T15:09
2026-07-22T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, на автоподходах очередей нет. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на объекте.Обстановка на транспортном переходе спокойная, автомобильных заторов не наблюдается с самого утра среды. С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов
Крымский мост сейчас - ситуация с очередями по состоянию на 15 часов