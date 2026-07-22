https://crimea.ria.ru/20260722/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-15-chasov-1157881201.html

Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов

Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов

Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, на автоподходах очередей нет. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T15:09

2026-07-22T15:09

2026-07-22T15:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

новости крыма

керчь

тамань

транспорт

логистика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_0:421:959:960_1920x0_80_0_0_a1e801dbf3c3982393b7df69d6b9eeb2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, на автоподходах очередей нет. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на объекте.Обстановка на транспортном переходе спокойная, автомобильных заторов не наблюдается с самого утра среды. С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, новости крыма, керчь, тамань, транспорт, логистика