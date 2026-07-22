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Крымский мост: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Крымский мост: обстановка после открытия движения
Крымский мост: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Крымский мост: обстановка после открытия движения
На Крымском мосту после второй за день приостановки движения выросли очереди перед пунктами досмотра. Сейчас по обе стороны пролива находятся 320 авто. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T18:05
2026-07-22T18:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после второй за день приостановки движения выросли очереди перед пунктами досмотра. Сейчас по обе стороны пролива находятся 320 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В среду мост перекрывали дважды. Во второй движение автотранспорта возобновили в 17:50.В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: обстановка после открытия движения

Крымский мост сейчас – проезда ждут 320 автомобилей с двух сторон

18:05 22.07.2026 (обновлено: 18:10 22.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после второй за день приостановки движения выросли очереди перед пунктами досмотра. Сейчас по обе стороны пролива находятся 320 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В среду мост перекрывали дважды. Во второй движение автотранспорта возобновили в 17:50.
"По состоянию на 18:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.
В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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