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Крымский мост - обстановка на переправе утром в среду - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Крымский мост - обстановка на переправе утром в среду
Крымский мост - обстановка на переправе утром в среду - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Крымский мост - обстановка на переправе утром в среду
На подходах к Крымскому мосту утром в среду нет очередей. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T06:12
2026-07-22T06:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту утром в среду нет очередей. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост - обстановка на переправе утром в среду

Крымский мост утром в среду работает штатно

06:12 22.07.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту утром в среду нет очередей. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 6 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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