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Крымские работодатели могут получить деньги на охрану труда – механизм - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Крымские работодатели могут получить деньги на охрану труда – механизм
Крымские работодатели могут получить деньги на охрану труда – механизм - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Крымские работодатели могут получить деньги на охрану труда – механизм
Крымские работодатели с начала года получили более 127 миллионов рублей на мероприятия по охране труда. О том, как работает механизм поддержки, проинформировали РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T10:48
2026-07-22T10:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Крымские работодатели с начала года получили более 127 миллионов рублей на мероприятия по охране труда. О том, как работает механизм поддержки, проинформировали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России."С начала года Отделение СФР по Республике Крым одобрило заявки на финансирование охраны труда для 512 работодателей, сумма компенсаций для них составляет более 127 млн рублей", – проинформировали в отделении.Право на получение финансирования имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисляющие страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве.Уточняется, что организации могут получить компенсацию на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. В частности, это могут быть проведение специальной оценки условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение работников и так далее. Всего в перечне 17 направлений и каждая организация самостоятельно определяет, на что и в каком объеме потратить средства.В Крыму также работает программа субсидирования найма, по корой 34 крымских предприятия ранее уже получили восемь миллионов рублей за трудоустройство новых сотрудников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысячПутин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в РоссииКрымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн
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96
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крым, отделение социального фонда россии по республике крым, соцзащита, страхование, общество, новости крыма, трудоустройство в крыму
Крымские работодатели могут получить деньги на охрану труда – механизм

В Крыму с начала года работодатели получили более 127 миллионов на охрану труда

10:48 22.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Крымские работодатели с начала года получили более 127 миллионов рублей на мероприятия по охране труда. О том, как работает механизм поддержки, проинформировали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.
"С начала года Отделение СФР по Республике Крым одобрило заявки на финансирование охраны труда для 512 работодателей, сумма компенсаций для них составляет более 127 млн рублей", – проинформировали в отделении.
Право на получение финансирования имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисляющие страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве.
"Работодатели Крыма могут вернуть до 20% страховых взносов, уплаченных ими в прошлом году. Размер компенсации может быть увеличен до 30%, если страхователь дополнительно направит средства на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста", – разъясняют в пресс-службе.
Уточняется, что организации могут получить компенсацию на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. В частности, это могут быть проведение специальной оценки условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение работников и так далее. Всего в перечне 17 направлений и каждая организация самостоятельно определяет, на что и в каком объеме потратить средства.
"Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве должны быть уплачены своевременно и в полном объеме. Подать заявление на возмещение расходов можно до 1 августа через портал Госуслуг", - обозначили в отделении главное условие получения меры поддержи.
В Крыму также работает программа субсидирования найма, по корой 34 крымских предприятия ранее уже получили восемь миллионов рублей за трудоустройство новых сотрудников.
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