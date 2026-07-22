https://crimea.ria.ru/20260722/krymskie-rabotodateli-mogut-poluchit-dengi-na-okhranu-truda--mekhanizm-1157838742.html

Крымские работодатели могут получить деньги на охрану труда – механизм

Крымские работодатели могут получить деньги на охрану труда – механизм - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Крымские работодатели могут получить деньги на охрану труда – механизм

Крымские работодатели с начала года получили более 127 миллионов рублей на мероприятия по охране труда. О том, как работает механизм поддержки, проинформировали РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T10:48

2026-07-22T10:48

2026-07-22T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Крымские работодатели с начала года получили более 127 миллионов рублей на мероприятия по охране труда. О том, как работает механизм поддержки, проинформировали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России."С начала года Отделение СФР по Республике Крым одобрило заявки на финансирование охраны труда для 512 работодателей, сумма компенсаций для них составляет более 127 млн рублей", – проинформировали в отделении.Право на получение финансирования имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисляющие страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве.Уточняется, что организации могут получить компенсацию на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. В частности, это могут быть проведение специальной оценки условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение работников и так далее. Всего в перечне 17 направлений и каждая организация самостоятельно определяет, на что и в каком объеме потратить средства.В Крыму также работает программа субсидирования найма, по корой 34 крымских предприятия ранее уже получили восемь миллионов рублей за трудоустройство новых сотрудников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысячПутин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в РоссииКрымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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