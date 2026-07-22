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Крупнейшая международная судоходная компания прекращает работу на Украине - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Крупнейшая международная судоходная компания прекращает работу на Украине
Крупнейшая международная судоходная компания прекращает работу на Украине - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Крупнейшая международная судоходная компания прекращает работу на Украине
Крупнейшая международная компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, прекращает работу на Украине... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T16:39
2026-07-22T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Крупнейшая международная компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, прекращает работу на Украине из-за усиления ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление компании.Предназначенные для захода и разгрузки на Украине суда перенаправляют в румынский порт Констанца.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре В Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что сейчас Вооруженные силы России уверенно и эффективно действуют, чтобы отрезать Украину от Черного моря, и это произойдет очень скоро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"Новые удары по портам Украины - повреждены сухогрузы с военными товарами для ВСУУдары по Украине сегодня: высокоточным оружием поражен порт в Одессе
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новости, черное море, судоходство, одесская область, николаевская область, одесса, николаев
Крупнейшая международная судоходная компания прекращает работу на Украине

На Украине прекращает работу крупнейшая международная судоходная компания Maersk

16:39 22.07.2026
 
© Кадр видео из соцсетейТанкер. Архивное фото
Танкер. Архивное фото
© Кадр видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Крупнейшая международная компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, прекращает работу на Украине из-за усиления ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление компании.
"Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, которая влияет на нашу операционную деятельность, фидерный оператор не имеет возможности продолжать предоставление сервиса на Украину через Черноморский рыбный порт (в Одесской области – ред.)", – говорится в заявлении.
Предназначенные для захода и разгрузки на Украине суда перенаправляют в румынский порт Констанца.
Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре В Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.
Военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что сейчас Вооруженные силы России уверенно и эффективно действуют, чтобы отрезать Украину от Черного моря, и это произойдет очень скоро.
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