Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 22 июля - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260722/kakoy-segodnya-prazdnik-22-iyulya-1130194353.html
Какой сегодня праздник: 22 июля
Какой сегодня праздник: 22 июля - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Какой сегодня праздник: 22 июля
В этот день родились Иван Охлобыстин, Мирей Матье и Павел Сухой. 142 года назад во Франции состоялись первые автомобильные гонки. А еще 22 июля – Всемирный день РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-22T00:00
2026-07-21T23:04
праздники и памятные даты
новости
общество
россия
в мире
культура
история
кино
музыка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110442/88/1104428837_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_0931bdb0b1be34d32177fbfd7eb71cd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В этот день родились Иван Охлобыстин, Мирей Матье и Павел Сухой. 142 года назад во Франции состоялись первые автомобильные гонки. А еще 22 июля – Всемирный день мозга и Международный день бокса.Что празднуют в миреЕжегодно 22 июля отмечается Всемирный день мозга. И вот вам факт по случаю: в мозге, в отличие от компьютеров и телефонов, место никогда не заканчивается. Невозможно узнать настолько много информации, чтобы ее некуда было разместить.С 2018 года 22 июля отмечается Международный день бокса. История контактного единоборства уходит корнями в глубокую древность. Считается, что кулачные бои были включены в программу античных Олимпийских игр в 688 году до н.э. Местом "второго рождения" бокса называют Англию XVIII века. После возрождения Олимпийских игр в 1920 году бокс вновь стал олимпийским видом спорта.Еще сегодня можно отметить Международный день находок, День толстяка и толстушки, День летнего отдыха. Именины у Александров, Кириллов, Феодоров, Андреев, Михаилов.Знаменательные событияВ 1795 году в Москве в имении графа Шереметева состоялось открытие театра-дворца "Останкино". Театру отвели главенствующую роль в усадьбе, что прослеживалось во всем, от убранства комнат до организации дворового пространства. В настоящее время Останкино – единственный в России театр XVIII века, сохранивший сцену, зрительный зал, грим-уборные и часть механизмов машинного отделения. Театр до сих пор используется для постановки старинных опер и проведения камерных концертов.В 1884 году в Париже был дан старт первой в мире автомобильной гонке. Инициатором соревнования выступил главный редактор парижской газеты La Petite Journal Пьер Жиффар. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности революционного для того времени транспорта – самодвижущегося экипажа. Участникам предстояло преодолеть 126-километровый маршрут от Парижа до Руана за 12 часов. Добраться до финиша посчастливилось только 17 авто. Самым быстрым по результатам заезда стал паромобиль маркиза Альбера Де Диона, развивший скорость в 22 км/ч. Но первый приз достался бензиновым автомобилям марок Peugeot и Panhard-Levassor. Они были признаны самыми надежными в эксплуатации.Кто родился22 июля 1895 родился выдающийся советский конструктор авиационной техники, один из основателей реактивной и сверхзвуковой авиации в СССР Павел Сухой. Сухого справедливо считают создателем реактивной и сверхзвуковой авиации.Знаменитая на весь мир французская певица Мирей Матье родилась 22 июля 1946 года. В 20 лет Матье покорила один из престижнейших залов Франции "Олимпия". Ее первый диск разошелся миллионным тиражом. В 1998 году награждена орденом Почетного легиона, также обладает и российскими наградами – орденом Дружбы и медалью "Доблесть и отвага".Советская и российская целительница, астролог Джуна Давиташвили родилась 22 июля 1949 года. В 1990 году она организовала в Москве Международную академию альтернативных наук. По слухам, среди тех, кто обращался к ясновидящей и целительнице были Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Илья Глазунов, Роберт де Ниро, Федерико Феллини и многие другие.Российский актер, сценарист, режиссер, журналист, телеведущий Иван Охлобыстин отмечает 60-летие. Мир мог никогда не узнать о его талантах, если бы не старое советское кино "Обыкновенное чудо", посмотрев которое еще в детстве, Ваня твердо решил стать режиссером. Потом Иван увлекся еще и религией и даже стал священником. Но все же публика больше всего любит Охлобыстина за талантливые роли в кино.Еще в этот день родились эстрадный певец, поэт и композитор, народный артист России Олег Газманов, актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Розанова.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110442/88/1104428837_0:0:453:340_1920x0_80_0_0_47db110db0c496c8f0b5c9226c35fb05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, новости, общество, россия, в мире, культура, история, кино, музыка
Какой сегодня праздник: 22 июля

Что празднуют в России и в мире 22 июля

00:00 22.07.2026
 
© © Fotolia/ adimas / Перейти в фотобанкЧеловеческий мозг
Человеческий мозг
© © Fotolia/ adimas
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В этот день родились Иван Охлобыстин, Мирей Матье и Павел Сухой. 142 года назад во Франции состоялись первые автомобильные гонки. А еще 22 июля – Всемирный день мозга и Международный день бокса.

Что празднуют в мире

Ежегодно 22 июля отмечается Всемирный день мозга. И вот вам факт по случаю: в мозге, в отличие от компьютеров и телефонов, место никогда не заканчивается. Невозможно узнать настолько много информации, чтобы ее некуда было разместить.
С 2018 года 22 июля отмечается Международный день бокса. История контактного единоборства уходит корнями в глубокую древность. Считается, что кулачные бои были включены в программу античных Олимпийских игр в 688 году до н.э. Местом "второго рождения" бокса называют Англию XVIII века. После возрождения Олимпийских игр в 1920 году бокс вновь стал олимпийским видом спорта.
Еще сегодня можно отметить Международный день находок, День толстяка и толстушки, День летнего отдыха. Именины у Александров, Кириллов, Феодоров, Андреев, Михаилов.

Знаменательные события

В 1795 году в Москве в имении графа Шереметева состоялось открытие театра-дворца "Останкино". Театру отвели главенствующую роль в усадьбе, что прослеживалось во всем, от убранства комнат до организации дворового пространства. В настоящее время Останкино – единственный в России театр XVIII века, сохранивший сцену, зрительный зал, грим-уборные и часть механизмов машинного отделения. Театр до сих пор используется для постановки старинных опер и проведения камерных концертов.
В 1884 году в Париже был дан старт первой в мире автомобильной гонке. Инициатором соревнования выступил главный редактор парижской газеты La Petite Journal Пьер Жиффар. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности революционного для того времени транспорта – самодвижущегося экипажа. Участникам предстояло преодолеть 126-километровый маршрут от Парижа до Руана за 12 часов. Добраться до финиша посчастливилось только 17 авто. Самым быстрым по результатам заезда стал паромобиль маркиза Альбера Де Диона, развивший скорость в 22 км/ч. Но первый приз достался бензиновым автомобилям марок Peugeot и Panhard-Levassor. Они были признаны самыми надежными в эксплуатации.

Кто родился

22 июля 1895 родился выдающийся советский конструктор авиационной техники, один из основателей реактивной и сверхзвуковой авиации в СССР Павел Сухой. Сухого справедливо считают создателем реактивной и сверхзвуковой авиации.
Знаменитая на весь мир французская певица Мирей Матье родилась 22 июля 1946 года. В 20 лет Матье покорила один из престижнейших залов Франции "Олимпия". Ее первый диск разошелся миллионным тиражом. В 1998 году награждена орденом Почетного легиона, также обладает и российскими наградами – орденом Дружбы и медалью "Доблесть и отвага".
Советская и российская целительница, астролог Джуна Давиташвили родилась 22 июля 1949 года. В 1990 году она организовала в Москве Международную академию альтернативных наук. По слухам, среди тех, кто обращался к ясновидящей и целительнице были Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Илья Глазунов, Роберт де Ниро, Федерико Феллини и многие другие.
Российский актер, сценарист, режиссер, журналист, телеведущий Иван Охлобыстин отмечает 60-летие. Мир мог никогда не узнать о его талантах, если бы не старое советское кино "Обыкновенное чудо", посмотрев которое еще в детстве, Ваня твердо решил стать режиссером. Потом Иван увлекся еще и религией и даже стал священником. Но все же публика больше всего любит Охлобыстина за талантливые роли в кино.
Еще в этот день родились эстрадный певец, поэт и композитор, народный артист России Олег Газманов, актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Розанова.
 
Праздники и памятные датыНовостиОбществоРоссияВ миреКультураИсторияКиноМузыка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01На пороге шторма: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 июля
23:25Воздушная тревога объявлена в Севастополе
22:52Новый главком ВСУ и деньги на выплаты крымчанам: главное за день
22:43Зеленский назначил нового главкома ВСУ
22:38В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистры
22:36На Украине учительницу оштрафовали за русский язык на уроке
22:28Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады
22:19В Крыму предложили создать биржу социальных проектов
22:09Собаки напали на 6-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье
21:57Как не перегреться в жару
21:46Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признание
21:41Украину ждет очень трудная зима
21:29В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц
21:16Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю
21:03Джанкойский район без света: где получить помощь
20:54Над Крымом и регионами России сбили 123 украинских БПЛА
20:46Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт
20:37В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ
20:25Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света
Лента новостейМолния