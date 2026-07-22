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Какой сегодня праздник: 22 июля

Какой сегодня праздник: 22 июля - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Какой сегодня праздник: 22 июля

В этот день родились Иван Охлобыстин, Мирей Матье и Павел Сухой. 142 года назад во Франции состоялись первые автомобильные гонки. А еще 22 июля – Всемирный день РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-22T00:00

2026-07-22T00:00

2026-07-21T23:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В этот день родились Иван Охлобыстин, Мирей Матье и Павел Сухой. 142 года назад во Франции состоялись первые автомобильные гонки. А еще 22 июля – Всемирный день мозга и Международный день бокса.Что празднуют в миреЕжегодно 22 июля отмечается Всемирный день мозга. И вот вам факт по случаю: в мозге, в отличие от компьютеров и телефонов, место никогда не заканчивается. Невозможно узнать настолько много информации, чтобы ее некуда было разместить.С 2018 года 22 июля отмечается Международный день бокса. История контактного единоборства уходит корнями в глубокую древность. Считается, что кулачные бои были включены в программу античных Олимпийских игр в 688 году до н.э. Местом "второго рождения" бокса называют Англию XVIII века. После возрождения Олимпийских игр в 1920 году бокс вновь стал олимпийским видом спорта.Еще сегодня можно отметить Международный день находок, День толстяка и толстушки, День летнего отдыха. Именины у Александров, Кириллов, Феодоров, Андреев, Михаилов.Знаменательные событияВ 1795 году в Москве в имении графа Шереметева состоялось открытие театра-дворца "Останкино". Театру отвели главенствующую роль в усадьбе, что прослеживалось во всем, от убранства комнат до организации дворового пространства. В настоящее время Останкино – единственный в России театр XVIII века, сохранивший сцену, зрительный зал, грим-уборные и часть механизмов машинного отделения. Театр до сих пор используется для постановки старинных опер и проведения камерных концертов.В 1884 году в Париже был дан старт первой в мире автомобильной гонке. Инициатором соревнования выступил главный редактор парижской газеты La Petite Journal Пьер Жиффар. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности революционного для того времени транспорта – самодвижущегося экипажа. Участникам предстояло преодолеть 126-километровый маршрут от Парижа до Руана за 12 часов. Добраться до финиша посчастливилось только 17 авто. Самым быстрым по результатам заезда стал паромобиль маркиза Альбера Де Диона, развивший скорость в 22 км/ч. Но первый приз достался бензиновым автомобилям марок Peugeot и Panhard-Levassor. Они были признаны самыми надежными в эксплуатации.Кто родился22 июля 1895 родился выдающийся советский конструктор авиационной техники, один из основателей реактивной и сверхзвуковой авиации в СССР Павел Сухой. Сухого справедливо считают создателем реактивной и сверхзвуковой авиации.Знаменитая на весь мир французская певица Мирей Матье родилась 22 июля 1946 года. В 20 лет Матье покорила один из престижнейших залов Франции "Олимпия". Ее первый диск разошелся миллионным тиражом. В 1998 году награждена орденом Почетного легиона, также обладает и российскими наградами – орденом Дружбы и медалью "Доблесть и отвага".Советская и российская целительница, астролог Джуна Давиташвили родилась 22 июля 1949 года. В 1990 году она организовала в Москве Международную академию альтернативных наук. По слухам, среди тех, кто обращался к ясновидящей и целительнице были Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Илья Глазунов, Роберт де Ниро, Федерико Феллини и многие другие.Российский актер, сценарист, режиссер, журналист, телеведущий Иван Охлобыстин отмечает 60-летие. Мир мог никогда не узнать о его талантах, если бы не старое советское кино "Обыкновенное чудо", посмотрев которое еще в детстве, Ваня твердо решил стать режиссером. Потом Иван увлекся еще и религией и даже стал священником. Но все же публика больше всего любит Охлобыстина за талантливые роли в кино.Еще в этот день родились эстрадный певец, поэт и композитор, народный артист России Олег Газманов, актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Розанова.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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