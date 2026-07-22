Рейтинг@Mail.ru
Какое топливо будет в свободной продаже в Севастополе 23 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260722/kakoe-toplivo-budet-v-svobodnoy-prodazhe-v-sevastopole-23-iyulya-1157894302.html
Какое топливо будет в свободной продаже в Севастополе 23 июля
Какое топливо будет в свободной продаже в Севастополе 23 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Какое топливо будет в свободной продаже в Севастополе 23 июля
В Севастополе в четверг купить свободно можно будет только бензин марки АИ-100 и ДТ NP, также будет доступна заправка по QR-кодам, в том числе – в канистры. Об... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T22:41
2026-07-22T22:42
севастополь
топливо
михаил развожаев
бензин
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870747_0:87:1618:997_1920x0_80_0_0_1fedaca23c433402a20d36bf8e1bd213.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг купить свободно можно будет только бензин марки АИ-100 и ДТ NP, также будет доступна заправка по QR-кодам, в том числе – в канистры. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По QR-кодам по-прежнему будет доступно 20 литров бензина. Заправка в канистры разрешена, но только при наличии оригинала свидетельством о регистрации транспортного средства: номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также можно залить часть топлива в бак, и часть – в канистру.Заправка пропан-бутаном будет происходить только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублейТрудности на топливном рынке носят временный характер – ПутинРегиональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870747_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_61503058b7a0a8c227ddb38ce9d26261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, топливо, михаил развожаев, бензин, новости севастополя
Какое топливо будет в свободной продаже в Севастополе 23 июля

В Севастополе в четверг купить свободно можно будет только бензин АИ-100 и ДТ NP

22:41 22.07.2026 (обновлено: 22:42 22.07.2026)
 
© РИА Новости КрымПистолеты на заправке
Пистолеты на заправке - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг купить свободно можно будет только бензин марки АИ-100 и ДТ NP, также будет доступна заправка по QR-кодам, в том числе – в канистры. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"Два вида топлива можно купить свободно: АИ-100 (40 литров), ДТ NP (20 литров)", – написал Развожаев в свое канале в МАКС.
По QR-кодам по-прежнему будет доступно 20 литров бензина. Заправка в канистры разрешена, но только при наличии оригинала свидетельством о регистрации транспортного средства: номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также можно залить часть топлива в бак, и часть – в канистру.
Заправка пропан-бутаном будет происходить только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации.
"Если вы получили код на пропан-бутан, то заправить газ в баллоны можно будет только на одной АЗС на Городском шоссе 15, лимит до 40 литров", – подчеркнул губернатор.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей
Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин
Региональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям
 
СевастопольТопливоМихаил РазвожаевБензинНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Удар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре: главное за день
22:52Из России выдворили более 360 враждебных иностранных организаций
22:41Какое топливо будет в свободной продаже в Севастополе 23 июля
22:21Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады
22:04Крымский мост: обстановка на объекте вечером 22 июля
21:52Прятались в катакомбах: штурмовики зачистили укрепленный пункт ВСУ
21:39На Украине хотят поднять в 100 раз штрафы за русскую музыку в кафе
21:22Промышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризису
21:10В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округа
20:54Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей
20:41В Евпатории общежитие в реабилитационном центре готово на 95%
20:27Над Крымом и еще двум регионами РФ уничтожили еще 80 беспилотников
20:23Мобильные огневые группы отряда "Барс" готовят в Рязанской области
20:11На Севастополь обрушится сильный дождь с грозой
19:54Новости Ялты: состояние пострадавших после удара ВСУ стабилизировали
19:39Европа потеряла миллионы тонн зерна из-за аномальной жары
19:21ВС РФ ударили еще по двум сухогрузам в портах Одессы и Черноморска
19:10Первая на Олимпе: гимнастка Мария Гороховская родом из Евпатории
18:52Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах
18:45Статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО
Лента новостейМолния