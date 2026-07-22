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Какое топливо будет в свободной продаже в Севастополе 23 июля

Какое топливо будет в свободной продаже в Севастополе 23 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Какое топливо будет в свободной продаже в Севастополе 23 июля

В Севастополе в четверг купить свободно можно будет только бензин марки АИ-100 и ДТ NP, также будет доступна заправка по QR-кодам, в том числе – в канистры. Об... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T22:41

2026-07-22T22:41

2026-07-22T22:42

севастополь

топливо

михаил развожаев

бензин

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг купить свободно можно будет только бензин марки АИ-100 и ДТ NP, также будет доступна заправка по QR-кодам, в том числе – в канистры. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По QR-кодам по-прежнему будет доступно 20 литров бензина. Заправка в канистры разрешена, но только при наличии оригинала свидетельством о регистрации транспортного средства: номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также можно залить часть топлива в бак, и часть – в канистру.Заправка пропан-бутаном будет происходить только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублейТрудности на топливном рынке носят временный характер – ПутинРегиональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, топливо, михаил развожаев, бензин, новости севастополя