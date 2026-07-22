https://crimea.ria.ru/20260722/iz-za-pozhara-na-skladakh-v-krasnodare-lyudey-prizvali-ne-vykhodit-na-ulitsu-1157871052.html

Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу

Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу

Специалисты Роспотребнадзора по Краснодарскому краю призывают население на время ликвидации последствий возгорания отказаться от прогулок на открытом воздухе и... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T12:20

2026-07-22T12:20

2026-07-22T12:20

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора по Краснодарскому краю призывают население на время ликвидации последствий возгорания отказаться от прогулок на открытом воздухе и не открывать окна. Список рекомендаций опубликовали в региональном управлении ведомства.В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, пострадали люди. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.Кроме того, специалисты советуют чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, не курить, больше пить воды и промывать глаза, нос и горло.В случае возникновения симптомов острого заболевания, при появлении признаков одышки, кашля и бессонницы, а также при обострении хронических болезней необходимо обратиться к врачу, напомнили в ведомстве.Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, один человек погиб и 10 ранены в результате ночных атак ВСУ на Краснодарский край.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолетаАтакованные на Кубани и Ставрополье логистические центры принадлежат WildberriesВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшие

краснодарский край

краснодар

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, краснодар, новости, пожар, происшествия, атаки всу