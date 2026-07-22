Рейтинг@Mail.ru
Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260722/iz-za-pozhara-na-skladakh-v-krasnodare-lyudey-prizvali-ne-vykhodit-na-ulitsu-1157871052.html
Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу
Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу
Специалисты Роспотребнадзора по Краснодарскому краю призывают население на время ликвидации последствий возгорания отказаться от прогулок на открытом воздухе и... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T12:20
2026-07-22T12:20
краснодарский край
краснодар
новости
пожар
происшествия
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157871330_0:5:1044:592_1920x0_80_0_0_5e635d653559086856942c05581ebb61.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора по Краснодарскому краю призывают население на время ликвидации последствий возгорания отказаться от прогулок на открытом воздухе и не открывать окна. Список рекомендаций опубликовали в региональном управлении ведомства.В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, пострадали люди. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.Кроме того, специалисты советуют чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, не курить, больше пить воды и промывать глаза, нос и горло.В случае возникновения симптомов острого заболевания, при появлении признаков одышки, кашля и бессонницы, а также при обострении хронических болезней необходимо обратиться к врачу, напомнили в ведомстве.Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, один человек погиб и 10 ранены в результате ночных атак ВСУ на Краснодарский край.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолетаАтакованные на Кубани и Ставрополье логистические центры принадлежат WildberriesВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшие
краснодарский край
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157871330_125:0:920:596_1920x0_80_0_0_ce57ebe09de0b78e097eb93c09b8c00a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, краснодар, новости, пожар, происшествия, атаки всу
Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу

Из-за пожара в Краснодаре Роспотребнадзор призывает отказаться от прогулок на воздухе

12:20 22.07.2026
 
© Оперштаб Краснодарский крайПожар на складе WB в Краснодаре
Пожар на складе WB в Краснодаре
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора по Краснодарскому краю призывают население на время ликвидации последствий возгорания отказаться от прогулок на открытом воздухе и не открывать окна. Список рекомендаций опубликовали в региональном управлении ведомства.
В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, пострадали люди. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.
"В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям: избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы", - говорится в сообщении.
© Оперштаб Краснодарский крайПожар на складе WB в Краснодаре
Пожар на складе WB в Краснодаре
© Оперштаб Краснодарский край
Пожар на складе WB в Краснодаре
Кроме того, специалисты советуют чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, не курить, больше пить воды и промывать глаза, нос и горло.
В случае возникновения симптомов острого заболевания, при появлении признаков одышки, кашля и бессонницы, а также при обострении хронических болезней необходимо обратиться к врачу, напомнили в ведомстве.
Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, один человек погиб и 10 ранены в результате ночных атак ВСУ на Краснодарский край.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолета
Атакованные на Кубани и Ставрополье логистические центры принадлежат Wildberries
ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшие
 
Краснодарский крайКраснодарНовостиПожарПроисшествияАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:46Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ
12:39ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте - ранены 17 человек
12:29Более тысячи детей примут участие в летней программе Нового Херсонеса
12:20Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу
12:10Олегу Газманову – 75
12:02Задержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизмену
11:45Сильнейшая за две недели вспышка произошла на Солнце
11:30В Бахчисарайском районе спасатели эвакуировали мать с ребенком из горной местности
11:18Ленобласть передала Крыму 10 дизель-генераторов
11:12Атаки на агропромышленный холдинг в Брянской области: ранен охранник
11:06В Крыму мужчина зарезал знакомого во время ссоры
10:55В Ялте нет воды из-за отключения света
10:48Крымские работодатели могут получить деньги на охрану труда – механизм
10:47Почему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнение
10:35Ялта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействия
10:22Электронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладов
10:09Свободную продажу топлива в Севастополе отменили
09:58В Севастополе отразили пять воздушных атак
09:54В метро Санкт-Петербурга задержан агент Киева с бомбой - ФСБ
09:46В Севастополе задержали малолетних воров-серийников
Лента новостейМолния