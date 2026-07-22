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Из России выдворили более 360 враждебных иностранных организаций

Из России выдворили более 360 враждебных иностранных организаций - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Из России выдворили более 360 враждебных иностранных организаций

Государственной Думой VIII созыва принято 46 законов в сфере защиты суверенитета и безопасности России и ее граждан. Об этом заявил председатель Комитета по... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T22:52

2026-07-22T22:52

2026-07-22T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Государственной Думой VIII созыва принято 46 законов в сфере защиты суверенитета и безопасности России и ее граждан. Об этом заявил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на пленарном заседании Госдумы, рассказывая об итогах работы комитета.По его словам, по поправкам комитета из России выдворено более 360 враждебных для страны зарубежных организаций. В качестве зеркального ответа на их дискриминацию запрещена деятельность в РФ около 100 враждебно настроенных иностранных СМИ.Также Пискарев отметил, что были расширены полномочия правоохранительных и контролирующих органов. Принято свыше 100 законов, направленных на совершенствование деятельности прокуратуры, МВД, ФСБ, СВР, МЧС, Росгвардии и Министерства юстиции РФ. Это, по словам Пискарева, позволяет правоохранительным органам эффективно решать вопросы по борьбе с преступностью и защите интересов страны и государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России не примут в гражданство судимых иностранцевЗапад объявил России войну – ЛавровБанк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиян

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, государственная дума рф, закон и право