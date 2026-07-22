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Из России выдворили более 360 враждебных иностранных организаций
Из России выдворили более 360 враждебных иностранных организаций - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Из России выдворили более 360 враждебных иностранных организаций
Государственной Думой VIII созыва принято 46 законов в сфере защиты суверенитета и безопасности России и ее граждан. Об этом заявил председатель Комитета по... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T22:52
2026-07-22T22:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Государственной Думой VIII созыва принято 46 законов в сфере защиты суверенитета и безопасности России и ее граждан. Об этом заявил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на пленарном заседании Госдумы, рассказывая об итогах работы комитета.По его словам, по поправкам комитета из России выдворено более 360 враждебных для страны зарубежных организаций. В качестве зеркального ответа на их дискриминацию запрещена деятельность в РФ около 100 враждебно настроенных иностранных СМИ.Также Пискарев отметил, что были расширены полномочия правоохранительных и контролирующих органов. Принято свыше 100 законов, направленных на совершенствование деятельности прокуратуры, МВД, ФСБ, СВР, МЧС, Росгвардии и Министерства юстиции РФ. Это, по словам Пискарева, позволяет правоохранительным органам эффективно решать вопросы по борьбе с преступностью и защите интересов страны и государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России не примут в гражданство судимых иностранцевЗапад объявил России войну – ЛавровБанк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиян
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новости, россия, государственная дума рф, закон и право
Из России выдворили более 360 враждебных иностранных организаций
Из России выдворено свыше 360 враждебных для страны зарубежных организаций - Госдума
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Государственной Думой VIII созыва принято 46 законов в сфере защиты суверенитета и безопасности России и ее граждан. Об этом заявил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на пленарном заседании Госдумы, рассказывая об итогах работы комитета.
"Приоритетными вопросами с учетом современных вызовов и угроз мы поставили во главу угла безопасность нашего государства, граждан, защиту суверенитета страны, а также активное содействие достижению целей специальной военной операции", - подчеркнул Пискарев.
По его словам, по поправкам комитета из России выдворено более 360 враждебных для страны зарубежных организаций. В качестве зеркального ответа на их дискриминацию запрещена деятельность в РФ около 100 враждебно настроенных иностранных СМИ.
Также Пискарев отметил, что были расширены полномочия правоохранительных и контролирующих органов. Принято свыше 100 законов, направленных на совершенствование деятельности прокуратуры, МВД, ФСБ, СВР, МЧС, Росгвардии и Министерства юстиции РФ. Это, по словам Пискарева, позволяет правоохранительным органам эффективно решать вопросы по борьбе с преступностью и защите интересов страны и государства.
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