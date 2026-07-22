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Госдума ввела ограничения для скрывающихся от наказания релокантов

Госдума ввела ограничения для скрывающихся от наказания релокантов - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Госдума ввела ограничения для скрывающихся от наказания релокантов

Государственная Дума в среду, 22 июля, единогласно приняла во втором и третьем чтениях законы о введении ограничительных мер для скрывающихся от исполнения... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T15:34

2026-07-22T15:34

2026-07-22T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума в среду, 22 июля, единогласно приняла во втором и третьем чтениях законы о введении ограничительных мер для скрывающихся от исполнения наказания релокантов. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.По его словам, принятие законов позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона. Володин также подчеркнул, что настоящая политическая оппозиция работает вместе со страной, а те, кто уехал и вредит из-за рубежа, – предатели.Комплекс из 14 мерСогласно принятым законам, в частности, предлагается установить комплекс временных мер в отношении скрывающихся за пределами России граждан, осужденных за совершение преступлений. Меры также будут применяться в отношении сбежавших за рубеж лиц, виновных в совершении административных правонарушений против безопасности российского государства, в том числе за призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению против РФ санкций, дискредитацию Вооруженных сил РФ, за нарушение законодательства об иноагентах.В список из 14 временных ограничительных мер, в частности, вошли: приостановка регистрации прав на недвижимость в России, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и другие.Нормы вступят в силу с момента официального опубликования закона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная дума рф, россия, закон и право, релоканты