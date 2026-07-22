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Госдума ввела ограничения для скрывающихся от наказания релокантов
Госдума ввела ограничения для скрывающихся от наказания релокантов - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Госдума ввела ограничения для скрывающихся от наказания релокантов
Государственная Дума в среду, 22 июля, единогласно приняла во втором и третьем чтениях законы о введении ограничительных мер для скрывающихся от исполнения... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T15:34
2026-07-22T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума в среду, 22 июля, единогласно приняла во втором и третьем чтениях законы о введении ограничительных мер для скрывающихся от исполнения наказания релокантов. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.По его словам, принятие законов позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона. Володин также подчеркнул, что настоящая политическая оппозиция работает вместе со страной, а те, кто уехал и вредит из-за рубежа, – предатели.Комплекс из 14 мерСогласно принятым законам, в частности, предлагается установить комплекс временных мер в отношении скрывающихся за пределами России граждан, осужденных за совершение преступлений. Меры также будут применяться в отношении сбежавших за рубеж лиц, виновных в совершении административных правонарушений против безопасности российского государства, в том числе за призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению против РФ санкций, дискредитацию Вооруженных сил РФ, за нарушение законодательства об иноагентах.В список из 14 временных ограничительных мер, в частности, вошли: приостановка регистрации прав на недвижимость в России, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и другие.Нормы вступят в силу с момента официального опубликования закона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, государственная дума рф, россия, закон и право, релоканты
Госдума ввела ограничения для скрывающихся от наказания релокантов
Госдума ввела ограничения для скрывающихся от исполнения наказания релокантов
15:34 22.07.2026 (обновлено: 15:39 22.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума в среду, 22 июля, единогласно приняла во втором и третьем чтениях законы о введении ограничительных мер для скрывающихся от исполнения наказания релокантов. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
"Речь идет об экстремистах, предателях нашей Родины, тех, кто годами пытается сделать все для того, чтобы разрушить наше государство, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, при этом скрывается от наказания в других государствах", – сказал председатель ГД Вячеслав Володин.
По его словам, принятие законов позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона. Володин также подчеркнул, что настоящая политическая оппозиция работает вместе со страной, а те, кто уехал и вредит из-за рубежа, – предатели.
Комплекс из 14 мер
Согласно принятым законам, в частности, предлагается установить комплекс временных мер в отношении скрывающихся за пределами России граждан, осужденных за совершение преступлений. Меры также будут применяться в отношении сбежавших за рубеж лиц, виновных в совершении административных правонарушений против безопасности российского государства, в том числе за призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению против РФ санкций, дискредитацию Вооруженных сил РФ, за нарушение законодательства об иноагентах.
В список из 14 временных ограничительных мер, в частности, вошли: приостановка регистрации прав на недвижимость в России, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и другие.
Нормы вступят в силу с момента официального опубликования закона.
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