https://crimea.ria.ru/20260722/goryaschiy-sklad-wb-v-krasnodare-budut-tushit-s-vertoleta-1157861674.html

Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолета

Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолета - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолета

В Краснодаре к тушению логистического комплекса, загоревшегося после атаки беспилотников, привлекут вертолет. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T07:49

2026-07-22T07:49

2026-07-22T07:49

краснодар

пожар

атаки всу

происшествия

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157861786_0:0:1059:595_1920x0_80_0_0_0678230028ee743625e66fa6e86a9ad9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Краснодаре к тушению логистического комплекса, загоревшегося после атаки беспилотников, привлекут вертолет. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Краевая прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА."Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям. Контроль за ситуацией осуществляет руководство прокуратуры края", - отметили в ведомстве.В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, по предварительным данным, пострадали семь человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, пожар, атаки всу, происшествия, новости сво, видео