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Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолета
Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолета - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолета
В Краснодаре к тушению логистического комплекса, загоревшегося после атаки беспилотников, привлекут вертолет. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T07:49
2026-07-22T07:49
2026-07-22T07:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Краснодаре к тушению логистического комплекса, загоревшегося после атаки беспилотников, привлекут вертолет. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Краевая прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА."Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям. Контроль за ситуацией осуществляет руководство прокуратуры края", - отметили в ведомстве.В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, по предварительным данным, пострадали семь человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодар, пожар, атаки всу, происшествия, новости сво, видео
Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолета
Логистический комплекс в Краснодаре будут тушить с вертолета