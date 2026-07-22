https://crimea.ria.ru/20260722/glava-fbr-priedet-v-moskvu-s-kakoy-tselyu-i-v-chem-vygoda-rossii-1157853659.html

Глава ФБР приедет в Москву: с какой целью и в чем выгода России

Глава ФБР приедет в Москву: с какой целью и в чем выгода России - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Глава ФБР приедет в Москву: с какой целью и в чем выгода России

Ожидаемый визит в Россию главы ФБР Кэша Пателя говорит о том, что между Россией и США есть полное взаимодействие по определенным каналам. При этом существует... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T06:49

2026-07-22T06:49

2026-07-22T06:49

федеральное бюро расследований сша (фбр)

россия

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мнения

безопасность

евгений михайлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ожидаемый визит в Россию главы ФБР Кэша Пателя говорит о том, что между Россией и США есть полное взаимодействие по определенным каналам. При этом существует взаимопонимание по вопросам безопасности в интересах наших государств, что будет обозначено подписанием меморандума между спецслужбами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.Politico со ссылкой на американские источники сообщило, что Россию намерен посетить директор ФБР Кэш Патель, его приезд планируется на 14-15 октября. Предположительно он остановится в Москве, а потом в Санкт-Петербурге, принимающей стороной при этом, вероятно, выступит ФСБ, уточнило издание.По словам эксперта, во все времена, даже при масштабных конфликтах между странами, всегда были тайные каналы взаимодействия для обмена информацией, и нынешний конфликт России с Западом на Украине не исключение.А учитывая недавнее заявление наших спецслужб о том, что ликвидацией Бен Ладена они занимались совместно с американскими коллегами, то есть Россия и США работают плечом к плечу в ликвидации террористов, в том числе ИГИЛ*, можно сделать уверенный вывод относительно того, как идут дела по спецканалам связи между странами."Это показатель того, что между нашими странами есть взаимопонимание хотя бы по направлению безопасности и в интересах наших государств", – сказал Михайлов.Следовательно, мы можем продолжать и усиливать взаимовыгодное сотрудничество, и это в нынешних условиях полезно обеим странам, добавил он.Так, например, у России на Ближнем Востоке, есть хорошие связи и возможности, и американцам это нужно."То есть там, где американцы сами себе нагадили, у нас нормальные отношения... Естественно, взаимодействие между спецслужбами помогает найти какой-то консенсус с врагами Америки. И американцы через нас могут предложения какие-то передавать", – сказал Михайлов.А значит, во время ожидаемой встречи в России главы ФБР "будет обмен опытом, информацией и подписание какого-нибудь меморандума о взаимодействии, потому что мир меняется", убежден эксперт.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнению, что на главу киевского режима Владимира Зеленского и его клику руками спецслужб США начали охоту спонсоры украинского конфликта из команды глобалистов, и "судьба у него незавидная".* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп пугает американских избирателей Россией и КНРНазваны главные угрозы гибридной войны Запада против России и стран СНГЭто неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное бюро расследований сша (фбр), россия, сша, мнения, безопасность, евгений михайлов