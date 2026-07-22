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Европа потеряла миллионы тонн зерна из-за аномальной жары
Европа потеряла миллионы тонн зерна из-за аномальной жары - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Европа потеряла миллионы тонн зерна из-за аномальной жары
Из-за аномальной жары в июне Европа потеряла порядка 9 миллионов тонн урожая зерновых культур, сумма убытков превышает 2 миллиарда евро. Об этом сообщает газета РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T19:39
2026-07-22T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Из-за аномальной жары в июне Европа потеряла порядка 9 миллионов тонн урожая зерновых культур, сумма убытков превышает 2 миллиарда евро. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные ассоциации Coceral, представляющая интересы зерноторговцев.Как отмечается в публикации, в течение месяца после наступления жары прогнозы по сбору зерна в странах Евросоюза и в Британии уменьшились почти на 9 млн тонн. Особенно сильно пострадала кукуруза, потери которой составили около 5 млн тонн.Финансовый ущерб отрасли составляет 2,1 миллиарда евро. Наибольший убыток понесла Франция, где прогноз по урожаю сократился на 4 млн тонн (891 млн евро). За ней следуют Венгрия (минус 2,4 млн тонн, 444 млн евро), Испания (276 млн) и Германия (233 млн евро).В середине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой. Столбик термометра в странах Западной Европы превышал отметку 40 градусов. Европейская сеть мониторинга смертности EuroMOMO зафиксировала более 9 тысяч смертей граждан в возрасте 65 лет и старше из-за высоких температур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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погода, европа, сельское хозяйство, ущерб, жара, новости
Европа потеряла миллионы тонн зерна из-за аномальной жары
Аномальная жара в Европе привела к потере 9 млн тонн зерна – убытки оценили в 2 млрд евро
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Из-за аномальной жары в июне Европа потеряла порядка 9 миллионов тонн урожая зерновых культур, сумма убытков превышает 2 миллиарда евро. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные ассоциации Coceral, представляющая интересы зерноторговцев.
Как отмечается в публикации, в течение месяца после наступления жары прогнозы по сбору зерна в странах Евросоюза и в Британии уменьшились почти на 9 млн тонн. Особенно сильно пострадала кукуруза, потери которой составили около 5 млн тонн.
Финансовый ущерб отрасли составляет 2,1 миллиарда евро. Наибольший убыток понесла Франция, где прогноз по урожаю сократился на 4 млн тонн (891 млн евро). За ней следуют Венгрия (минус 2,4 млн тонн, 444 млн евро), Испания (276 млн) и Германия (233 млн евро).
В середине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой. Столбик термометра в странах Западной Европы превышал отметку 40 градусов. Европейская сеть мониторинга смертности EuroMOMO зафиксировала более 9 тысяч смертей граждан в возрасте 65 лет и старше из-за высоких температур.
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