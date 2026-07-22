https://crimea.ria.ru/20260722/elektronnye-koshelki-rossiyan-vklyuchili-v-sistemu-strakhovaniya-vkladov-1157865680.html
Электронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладов
Электронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладов - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Электронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладов
Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому страховые гарантии будут распространены на владельцев электронных кошельков... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T10:22
2026-07-22T10:22
2026-07-22T10:23
банк россии
финансы
государственная дума рф
новости
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157866088_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_140e6cb83729f0dd5453cb5bf68b2bbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому страховые гарантии будут распространены на владельцев электронных кошельков. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Как пояснил первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, ранее законодательство не относило электронные деньги к объектам страховой защиты, хотя ими пользовались многие граждане. После вступления закона в силу, по словам парламентария, владельцы электронных кошельков смогут рассчитывать в случае отзыва у банка лицензии на страховое возмещение на том же уровне, что и владельцы стандартных депозитов, - до 1,4 миллиона рублей.В Банке России пояснили, системой страхования вкладов будут защищены только те кошельки, чьи владельцы прошли идентификацию в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования и будет действовать в отношении страховых случаев, которые произойдут после этой даты.Ранее сообщалось, что заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла бессмыслицей периодически возникающие разговоры о заморозке вкладов в банках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ключевой ставкой на ближайшем заседании ЦБ – прогнозРезкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случаеПочему ключевая ставка в России снижается медленнее инфляции
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157866088_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6cf5fd68d241f84e7480fed2f771dd47.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, финансы, государственная дума рф, новости, россия
Электронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладов
В России систему страхования вкладов распространили на электронные кошельки в банках
10:22 22.07.2026 (обновлено: 10:23 22.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому страховые гарантии будут распространены на владельцев электронных кошельков. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
"Документ распространяет систему обязательного страхования вкладов в российских банках на электронные денежные средства их клиентов", – говорится в сообщении.
Как пояснил первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, ранее законодательство не относило электронные деньги к объектам страховой защиты, хотя ими пользовались многие граждане. После вступления закона в силу, по словам парламентария, владельцы электронных кошельков смогут рассчитывать в случае отзыва у банка лицензии на страховое возмещение на том же уровне, что и владельцы стандартных депозитов, - до 1,4 миллиона рублей.
В Банке России пояснили, системой страхования вкладов будут защищены только те кошельки, чьи владельцы прошли идентификацию в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования и будет действовать в отношении страховых случаев, которые произойдут после этой даты.
"Электронные кошельки используются для оплаты покупок в интернете, перевода денег другим людям. Они не привязаны к банковским счетам, регулируются законом о национальной платежной системе и имеют установленный законом максимальный лимит остатка средств. На идентифицированных электронных кошельках в банках находится порядка 50 миллиардов рублей", – рассказали в Банке России.
Ранее сообщалось,
что заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла бессмыслицей периодически возникающие разговоры о заморозке вкладов в банках.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: