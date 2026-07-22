https://crimea.ria.ru/20260722/detskiy-otdykh-i-uchebnyy-god-v-krymu--kravtsov-vstretilsya-s-aksenovym-1157856008.html
Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым
Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым
Ситуацию, связанную с временной приостановкой отдыха детей в лагерях Крыма и подготовку к грядущему учебному году, обсудил министр просвещения России Сергей... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T09:05
2026-07-22T09:05
2026-07-22T09:23
крым
правительство россии
сергей кравцов
минпросвещения рф
сергей аксенов
новости крыма
отдых в крыму
детский отдых
образование в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157856147_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_047d1f2487de7ee35a290a7652a76047.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ситуацию, связанную с временной приостановкой отдыха детей в лагерях Крыма и подготовку к грядущему учебному году, обсудил министр просвещения России Сергей Кравцов с главой Крыма Сергеем Аксеновым в ходе рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Отмечается, что заявки детей, которые не смогли попасть в "Артек", в приоритетном порядке будут рассмотрены после возобновления полноценной работы центра. Дети по своему выбору смогут попасть на новые смены, добавил Кравцов.Кроме того, в ходе встречи обсудили подготовку к новому учебному году и меры поддержки системы образования в Крыму.Как отметил в своих соцсетях Сергей Аксенов, в Крыму продолжается реализация федеральных программ, строительство и ремонт образовательных учреждений. "Не менее важно повышать престиж труда учителя и выводить его на новый качественный уровень. Над этим будем также активно работать", - написал он в своем канале в МАКС.Ранее во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на площадке лагеря "Солнечный" в МДЦ "Артек" сделал заявление, что инфраструктура лагеря подготовлена к заезду ребят. Школьники смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация, уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157856147_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_db8371dd5754cde616c42805d55b0b74.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, правительство россии, сергей кравцов, минпросвещения рф, сергей аксенов, новости крыма, отдых в крыму, детский отдых, образование в крыму и севастополе
Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым
Крым и Севастополь получат помощь для подготовки к новому учебному году - Кравцов
09:05 22.07.2026 (обновлено: 09:23 22.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ситуацию, связанную с временной приостановкой отдыха детей в лагерях Крыма и подготовку к грядущему учебному году, обсудил министр просвещения России Сергей Кравцов с главой Крыма Сергеем Аксеновым в ходе рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"В связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, в том числе в МДЦ "Артек", Минпросвещения принимает меры по поддержке семей. Для родителей, которые приобрели коммерческие путевки в международный детский центр, организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни – финансовый вопрос полностью решен", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что заявки детей, которые не смогли попасть в "Артек", в приоритетном порядке будут рассмотрены после возобновления полноценной работы центра. Дети по своему выбору смогут попасть на новые смены, добавил Кравцов.
Кроме того, в ходе встречи обсудили подготовку к новому учебному году и меры поддержки системы образования в Крыму.
"Мы продолжим оказывать Крыму и Севастополю всю необходимую помощь. Все программы по поручению президента России будут выполняться: капитальный ремонт детских садов, школ и колледжей. Несмотря на временные сложности, мы успешно подготовимся к началу 2026/27 учебного года", – отметил Сергей Кравцов.
Как отметил в своих соцсетях Сергей Аксенов, в Крыму продолжается реализация федеральных программ, строительство и ремонт образовательных учреждений.
"Не менее важно повышать престиж труда учителя и выводить его на новый качественный уровень. Над этим будем также активно работать", - написал он в своем канале в МАКС.
Ранее во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на площадке лагеря "Солнечный" в МДЦ "Артек" сделал заявление
, что инфраструктура лагеря подготовлена к заезду ребят. Школьники смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация, уточнил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.