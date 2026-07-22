https://crimea.ria.ru/20260722/detskiy-otdykh-i-uchebnyy-god-v-krymu--kravtsov-vstretilsya-s-aksenovym-1157856008.html

Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым

Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым

Ситуацию, связанную с временной приостановкой отдыха детей в лагерях Крыма и подготовку к грядущему учебному году, обсудил министр просвещения России Сергей... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T09:05

2026-07-22T09:05

2026-07-22T09:23

крым

правительство россии

сергей кравцов

минпросвещения рф

сергей аксенов

новости крыма

отдых в крыму

детский отдых

образование в крыму и севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157856147_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_047d1f2487de7ee35a290a7652a76047.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ситуацию, связанную с временной приостановкой отдыха детей в лагерях Крыма и подготовку к грядущему учебному году, обсудил министр просвещения России Сергей Кравцов с главой Крыма Сергеем Аксеновым в ходе рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Отмечается, что заявки детей, которые не смогли попасть в "Артек", в приоритетном порядке будут рассмотрены после возобновления полноценной работы центра. Дети по своему выбору смогут попасть на новые смены, добавил Кравцов.Кроме того, в ходе встречи обсудили подготовку к новому учебному году и меры поддержки системы образования в Крыму.Как отметил в своих соцсетях Сергей Аксенов, в Крыму продолжается реализация федеральных программ, строительство и ремонт образовательных учреждений. "Не менее важно повышать престиж труда учителя и выводить его на новый качественный уровень. Над этим будем также активно работать", - написал он в своем канале в МАКС.Ранее во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на площадке лагеря "Солнечный" в МДЦ "Артек" сделал заявление, что инфраструктура лагеря подготовлена к заезду ребят. Школьники смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация, уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, правительство россии, сергей кравцов, минпросвещения рф, сергей аксенов, новости крыма, отдых в крыму, детский отдых, образование в крыму и севастополе