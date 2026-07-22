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Что происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоны - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Что происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоны
Что происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоны - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Что происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоны
Все сетевые магазины на территории Алушты работают в штатном режиме, в них можно зарядить мобильные телефоны и фонари. Об этом сообщила начальник управления... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Все сетевые магазины на территории Алушты работают в штатном режиме, в них можно зарядить мобильные телефоны и фонари. Об этом сообщила начальник управления торговли, потребительского рынка и услуг городской администрации Маргарита Булгакова.Предприятие "Крымэнерго" утром в среду сообщило, что объекты электроснабжения Южного энергорайона подверглись беспилотной атаке ВСУ. В результате обесточена часть населенных пунктов Ялтинского и Алуштинского округов.Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что энергоснабжение отдельных районов муниципалитета частично восстановлено. Кроме того, власти города дали команду управляющим компаниям вывести водопроводные краны для обеспечения водой жителей многоквартирных домов. Также решается вопрос о предоставлении горячего питания тем, кто из-за отсутствия электричества не имеет возможности приготовить пищу дома.Кроме того, зарядить телефоны и набрать кипяток в термосы можно на городском рынке (ул. Виноградная, 1).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часаВ Ялте нет воды из-за отключения светаЛенобласть передала Крыму 10 дизель-генераторов
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РИА Новости Крым
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алушта, крым, новости крыма, режим чс, продовольственная безопасность крыма, продукты
Что происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоны

Что происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоны

16:08 22.07.2026 (обновлено: 16:27 22.07.2026)
 
© Telegram Галина ОгневаВиды Крыма. Алушта
Виды Крыма. Алушта
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Все сетевые магазины на территории Алушты работают в штатном режиме, в них можно зарядить мобильные телефоны и фонари. Об этом сообщила начальник управления торговли, потребительского рынка и услуг городской администрации Маргарита Булгакова.
Предприятие "Крымэнерго" утром в среду сообщило, что объекты электроснабжения Южного энергорайона подверглись беспилотной атаке ВСУ. В результате обесточена часть населенных пунктов Ялтинского и Алуштинского округов.
"Наши сетевые магазины на территории города работают все в штатном режиме. Товар необходимый есть весь. Обслуживание в магазинах осуществляется через кассы. В магазинах есть зарядные устройства для телефонов, можно прийти зарядить телефоны и фонари", - сказала Булгакова.
Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что энергоснабжение отдельных районов муниципалитета частично восстановлено. Кроме того, власти города дали команду управляющим компаниям вывести водопроводные краны для обеспечения водой жителей многоквартирных домов.
Также решается вопрос о предоставлении горячего питания тем, кто из-за отсутствия электричества не имеет возможности приготовить пищу дома.
Кроме того, зарядить телефоны и набрать кипяток в термосы можно на городском рынке (ул. Виноградная, 1).
Ялта
10:35
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АлуштаКрымНовости КрымаРежим ЧСПродовольственная безопасность КрымаПродукты
 
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