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Бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Российские военные за сутки освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T13:38
2026-07-22T13:38
2026-07-22T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.19 июля Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области.18 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад" сообщил, что силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, запорожская область, харьковская область, вооруженные силы россии, потери всу
Бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях освобождены армией России
13:38 22.07.2026 (обновлено: 13:55 22.07.2026)