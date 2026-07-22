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Бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

Бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

Российские военные за сутки освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T13:38

2026-07-22T13:38

2026-07-22T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.19 июля Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области.18 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад" сообщил, что силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, харьковская область, вооруженные силы россии, потери всу