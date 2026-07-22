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Более тысячи детей примут участие в летней программе Нового Херсонеса
Более тысячи детей примут участие в летней программе Нового Херсонеса - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Более тысячи детей примут участие в летней программе Нового Херсонеса
В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" стартовал уникальный бесплатный проект для севастопольских школьников 8–10 классов. До конца лета в программе... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T12:29
2026-07-22T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ,22 июл - РИА Новости Крым. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" стартовал уникальный бесплатный проект для севастопольских школьников 8–10 классов. До конца лета в программе примут участие около тысячи ребят. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Накануне вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым и митрополитом Тихоном губернатор региона Михаил Развожаев побывали в молодежном центре "Точка опоры", где встретились с первыми участниками летней просветительской программы.Формат трехдневных смен включает в себя посещение Музея христианства, Музея античности и Византии, а также Музея Крыма и Новороссии. Помимо глубокого погружения в историю, школьников ждут творческие мастерские по театральному мастерству и коллажированию, командные игры, мероприятия от "Точки опоры" и душевные песни под гитару.Для участников предусмотрено трехразовое питание, а сопровождают их профессиональные вожатые "Планеты детства".Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о старте двух бесплатных досуговых программ для детей, которые не попали на третью смену в лагеря.В Севастополе отменили третью смену в детских лагерях ради безопасности детей. Решение было принято с учетом неопределенности, связанной с атаками врага.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с АксеновымВ "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяцС какими трудностями столкнулась индустрия развлечений в Крыму
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, новый херсонес, михаил развожаев, дети
Более тысячи детей примут участие в летней программе Нового Херсонеса
Новый Херсонес примет более тысячи детей по бесплатной досуговой программе
СИМФЕРОПОЛЬ,22 июл - РИА Новости Крым. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" стартовал уникальный бесплатный проект для севастопольских школьников 8–10 классов. До конца лета в программе примут участие около тысячи ребят. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Программа стартовала для первых 140 человек, а всего до 27 августа мы планируем охватить более тысячи ребят", - рассказал губернатор.
Накануне вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым и митрополитом Тихоном губернатор региона Михаил Развожаев побывали в молодежном центре "Точка опоры", где встретились с первыми участниками летней просветительской программы.
Формат трехдневных смен включает в себя посещение Музея христианства, Музея античности и Византии, а также Музея Крыма и Новороссии. Помимо глубокого погружения в историю, школьников ждут творческие мастерские по театральному мастерству и коллажированию, командные игры, мероприятия от "Точки опоры" и душевные песни под гитару.
Для участников предусмотрено трехразовое питание, а сопровождают их профессиональные вожатые "Планеты детства".
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о старте
двух бесплатных досуговых программ для детей, которые не попали на третью смену в лагеря.
В Севастополе отменили
третью смену в детских лагерях ради безопасности детей. Решение было принято с учетом неопределенности, связанной с атаками врага.
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