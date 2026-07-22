https://crimea.ria.ru/20260722/atakovannye-na-kubani-i-stavropole-logisticheskie-tsentry-prinadlezhat-wildberries-1157860460.html
Атакованные на Кубани и Ставрополье логистические центры принадлежат Wildberries
Атакованные на Кубани и Ставрополье логистические центры принадлежат Wildberries - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Атакованные на Кубани и Ставрополье логистические центры принадлежат Wildberries
В Краснодаре и Невинномысске были атакованы логистические центры Wildberries. Об этом сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T07:05
2026-07-22T07:05
2026-07-22T07:43
wildberries
краснодар
ставропольский край
атаки всу
новости сво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Краснодаре и Невинномысске были атакованы логистические центры Wildberries. Об этом сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким. Она поблагодарила команду, которая провела оперативную эвакуацию сотрудников и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, пообещав оказать им всю необходимую помощь.В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, по предварительным данным, пострадали семь человек.В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в МосквуВ Армавире после налета беспилотников пылает нефтебазаНад Крымом и регионами России сбили 123 украинских БПЛА
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wildberries , краснодар, ставропольский край, атаки всу, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Атакованные на Кубани и Ставрополье логистические центры принадлежат Wildberries
В Краснодаре и Невинномысске были атакованы логистические центры Wildberries - Ким
07:05 22.07.2026 (обновлено: 07:43 22.07.2026)