https://crimea.ria.ru/20260722/ataki-na-agropromyshlennyy-kholding-v-bryanskoy-oblasti-ranen-okhrannik-1157868867.html

Атаки на агропромышленный холдинг в Брянской области: ранен охранник

Атаки на агропромышленный холдинг в Брянской области: ранен охранник - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Атаки на агропромышленный холдинг в Брянской области: ранен охранник

В Климовском районе Брянской области Вооруженные силы Украины совершили несколько атак на агропромышленный холдинг (АПХ). Ранен сотрудник охраны. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T11:12

2026-07-22T11:12

2026-07-22T11:12

брянская область

обстрелы брянской области

егор ковальчук

промышленность россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Климовском районе Брянской области Вооруженные силы Украины совершили несколько атак на агропромышленный холдинг (АПХ). Ранен сотрудник охраны. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.На одном из объектов предприятия в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, огонь охватил значительную площадь. Также атака была совершена на кормовоз, находившийся на разгрузке: транспортное средство получило повреждения, водитель не пострадал.Еще один местный житель ранен в Погарском районе Брянской области. Обоих пострадавших доставили медучреждения.По информации пресс-службы АПХ, на производственные активы в Климовском районе было совершено не менее трех крупных атак 22 июля, ущерб существенный.Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области силами ПВО уничтожено 63 вражеских БПЛА самолетного типа.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 242 беспилотника ВСУ над Крымом и еще 16 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отразили пять воздушных атакВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшиеАтакованные на Кубани и Ставрополье логистические центры принадлежат Wildberries

брянская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, егор ковальчук, промышленность россии