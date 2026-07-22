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Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых
Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых
В Ялтинском многопрофильном медцентре Федерального медико-биологического агентства (ЯММЦ ФМБА) находятся семь пострадавших при атаке беспилотников на город, из... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T14:29
2026-07-22T14:31
новости
срочные новости крыма
ялта
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Ялтинском многопрофильном медцентре Федерального медико-биологического агентства (ЯММЦ ФМБА) находятся семь пострадавших при атаке беспилотников на город, из них трое – в тяжелом состоянии. Об этом сообщает канал учреждения в МАКС.В медцентре отметили, что все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами.Лечение пациентов выполняет мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов в соответствии со стандартами, добавили в учреждении.В ночь на среду украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Ялте, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. В результате удара возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. По словам Крючкова, пострадали 17 человек.Первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко сообщил, что аварийно-спасательные работы в поврежденном завершены, идет техническое обследование конструкций. Затем последует строительная экспертиза, по результатам которой будет принято решение о восстановлении дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУЯлта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействияВ Ялте нет воды из-за отключения света
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РИА Новости Крым
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новости, срочные новости крыма, ялта, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, атаки всу на крым
Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых

Трое пострадавших при атаке дронов на Ялту находятся в тяжелом состоянии – ФМБА

14:29 22.07.2026 (обновлено: 14:31 22.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Ялтинском многопрофильном медцентре Федерального медико-биологического агентства (ЯММЦ ФМБА) находятся семь пострадавших при атаке беспилотников на город, из них трое – в тяжелом состоянии. Об этом сообщает канал учреждения в МАКС.
"После ночной атаки врага в стационаре ЯММЦ ФМБА России находятся на лечении 7 человек. Это взрослые пациенты, получившие травмы и отравления продуктами горения. 3 человека находятся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
В медцентре отметили, что все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами.
Лечение пациентов выполняет мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов в соответствии со стандартами, добавили в учреждении.
В ночь на среду украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Ялте, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. В результате удара возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. По словам Крючкова, пострадали 17 человек.
Первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко сообщил, что аварийно-спасательные работы в поврежденном завершены, идет техническое обследование конструкций. Затем последует строительная экспертиза, по результатам которой будет принято решение о восстановлении дома.
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