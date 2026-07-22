https://crimea.ria.ru/20260722/ataka-dronov-na-yaltu-stalo-izvestno-sostoyanie-ranenykh-1157879411.html
Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых
Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых
В Ялтинском многопрофильном медцентре Федерального медико-биологического агентства (ЯММЦ ФМБА) находятся семь пострадавших при атаке беспилотников на город, из... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T14:29
2026-07-22T14:29
2026-07-22T14:31
новости
срочные новости крыма
ялта
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Ялтинском многопрофильном медцентре Федерального медико-биологического агентства (ЯММЦ ФМБА) находятся семь пострадавших при атаке беспилотников на город, из них трое – в тяжелом состоянии. Об этом сообщает канал учреждения в МАКС.В медцентре отметили, что все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами.Лечение пациентов выполняет мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов в соответствии со стандартами, добавили в учреждении.В ночь на среду украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Ялте, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. В результате удара возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. По словам Крючкова, пострадали 17 человек.Первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко сообщил, что аварийно-спасательные работы в поврежденном завершены, идет техническое обследование конструкций. Затем последует строительная экспертиза, по результатам которой будет принято решение о восстановлении дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУЯлта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействияВ Ялте нет воды из-за отключения света
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_df7d9d326dc49ab16c20cbc2c6b3f08e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, срочные новости крыма, ялта, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, атаки всу на крым
Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых
Трое пострадавших при атаке дронов на Ялту находятся в тяжелом состоянии – ФМБА
14:29 22.07.2026 (обновлено: 14:31 22.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Ялтинском многопрофильном медцентре Федерального медико-биологического агентства (ЯММЦ ФМБА) находятся семь пострадавших при атаке беспилотников на город, из них трое – в тяжелом состоянии. Об этом сообщает канал учреждения в МАКС.
"После ночной атаки врага в стационаре ЯММЦ ФМБА России находятся на лечении 7 человек. Это взрослые пациенты, получившие травмы и отравления продуктами горения. 3 человека находятся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
В медцентре отметили, что все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами.
Лечение пациентов выполняет мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов в соответствии со стандартами, добавили в учреждении.
В ночь на среду
украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Ялте, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. В результате удара возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. По словам Крючкова, пострадали 17 человек.
Первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко сообщил, что аварийно-спасательные работы в поврежденном завершены, идет техническое обследование конструкций. Затем последует строительная экспертиза, по результатам которой будет принято решение о восстановлении дома.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: